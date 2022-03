Das exotische Selfie: Palmen kommen ins Stadthaus nach Ulm

Die ungewöhnliche Fotoausstellung „Exotic Plant Hunters“ ist ab Donnerstag, 31. März, im Stadthaus in Ulm zu sehen. Sie lockt auch mit echtem Grün.

Die Ähnlichkeiten auf den alten Schwarz-Weiß-Fotografien und auf den Gemälden zu den Fotografien der Gegenwart sind verblüffend: Da lassen sich zwei Bräute aus dem viktorianischen Zeitalter vor Pflanzen vom Fotografen ablichten, und die junge Braut von heute posiert ganz ähnlich im Grün. Eine Gruppe von Männern präsentiert sich im exotischen Grün samt Gepard an der Leine; in einer aktuellen Wohnzimmereinrichtung ruht der Stubentiger vor einer tropischen Fensterblatt-Pflanze. Die Pflanze als Statussymbol – darum geht es in Julia Löfflers Fotoausstellung „Exotic Plant Hunters“, die ab Donnerstag, 31. März, im Stadthaus zu sehen ist.

Die Geschichte der Pflanzen: Julia Löfflers Fotoschau in Ulm erstaunt

Unsere Vorfahren sammelten Pflanzen als Nahrungs- und Heilmittel. Dass als exotisch empfundene Pflanzen von enormem Wert für die Selbstinszenierung waren – das begann spätestens schon mit dem holländischen Tulpenrausch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als Tulpenzwiebeln teurer waren als Gold. Der erste botanische Garten Europas entstand sogar bereits 1545 in Padua.

Julia Löfflers Fotoschau aber, die den Auftakt zu einem mehrjährigen „Mensch und Pflanze“-Themenschwerpunkt des Stadthauses bildet, widmet sich den professionellen "Plant Hunters", den Pflanzenjägern der europäischen Kolonialzeit, in der der Import und der Handel mit exotischen Pflanzen in die Regionen Europas, die infolge der Eiszeit über eine weniger abwechslungsreiche Flora verfügten, eine ganz wichtige Rolle spielte.

Zimmerpflanzen für den Adel

Waren Zimmerpflanzen bis dahin nur dem Adel vorbehalten, der über entsprechend helle und beheizbare Räume verfügte, wurde mit den Anfängen der Industrialisierung es auch für Normalmenschen möglich, sich eine oder zwei Zimmerpflanzen anzuschaffen und diese zu pflegen, zum Beispiel, weil durch größere Fensterflächen mehr Helligkeit in die Räume kam. Der Preis dafür war hoch: Für manch seltene Orchidee, die im Wipfel eines hohen Baumes saß, wurde der ganze Baum gefällt, und ob die Orchidee den Transport nach Europa überlebte, war eine andere Frage.

Unter den Pflanzenjägern waren auch Frauen, die von exotischen Pflanzen so fasziniert waren, dass sie dafür hohe Risiken eingingen, wie die wissbegierige Naturforscherin Concordia Amalie Dietrich aus Rendsburg. Jeanne Baret gelangte als Mann verkleidet auf ein Forschungsschiff, auf dem die Anwesenheit von Frauen verboten war, und das unter der Leitung von Louis Antoine de Bougainville die Welt umsegelte. Der Schwindel flog auf; nach der vermutlich ersten Frau, die die Welt umsegelte, wurde erst 2012 ein Nachtschattengewächs benannt.

Auf dem Stadthaus in Ulm entsteht eine Kuppel - und ein Selfie-Point

In der nächsten Woche wird für die Stadthaus-Dachterrasse eine geodätische Kuppel errichtet und bepflanzt. Sie wird es Stadthaus-Besuchern ermöglichen, sich - wie es auch in der Schau an Selfie-Punkten möglich ist – mit Pflanzen zu inszenieren, zu fotografieren, und sich dann unmittelbar auf einem Bildschirm in der Schau wiederzufinden. Zur Ausstellung, für die das Stadthaus eine Kooperation mit dem Ulmer Botanischen Garten einging, gibt es ein Begleitprogramm, das am 7. April mit einer Kombi-Führung durch den Botanischen Garten und die Ausstellung beginnt. Weitere Ausstellungs- und Kombi-Führungen mit Stefan Brändel, mit Julia Löffler und Leonie Schmucker gibt es im Mai und Anfang Juni, zusätzlich werden Führungen für Schulklassen angeboten.