Ulm

vor 32 Min.

Fifty Eight geht an der Donau neue Wege: "Riverside" übernimmt die Küche

Die Macher des neuen Fifty Eight: (von links) Jens Gramer, Luca Rinaldi und sein Geschäftspartner Johannes Fezer, die für "Riverside" in Ulm an der Donau stehen.

Plus Die Pandemie hinterließ Spuren in der Gastronomie von Jens Gramer direkt am SSV-Bad in Ulm. Jetzt will er mit dem "Riverside" eine langfristige Lösung gefunden haben.

Von Oliver Helmstädter

Zwischen dem SSV-Bad und der Donau eröffnete 2019 ein ungewöhnliches Projekt. Der als Boardsport-Laden seit bald drei Jahrzehnten bekannte Namen Fifty Eight steht seitdem für Sportgeräte, Shopping – und für Gastronomie. Hochgelobt wurde das Konzept von Handels-Experten der Industrie- und Handelskammer als die goldrichtige Antwort auf die Konkurrenz aus dem Internet. Doch der Zeitpunkt der Großinvestition von etwa 500.000 Euro in das SSV-Gebäude hätte unglücklicher nicht sein können: Kaum hatte der Familienvater eröffnet, kam die Pandemie.

