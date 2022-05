Ulm

17:15 Uhr

Das ganze Leben aufgeblättert: Ohne Rolf im Ulmer Zelt

Plus Die Schweizer Kabarettisten Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg schaffen, was fast unmöglich scheint. Sie bestreiten ihr Comedyprogramm ganz ohne zu sprechen.

Von Florian Arnold

Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg bilden das Kabarettduo Ohne Rolf, und anders als bei den allermeisten Comedyacts kommen sie ohne gesprochene Worte aus. Was nicht heißt, dass da nicht etwa geflüstert, geschrien, heftig argumentiert wird auf der Bühne. Das alles erledigen die beiden Schweizer mittels Papier und Typografie auf weißen Plakaten, die sie voreinander und fürs Publikum aufblättern. Schreien bedeutet: Fettschrift. Flüstern: kleine Buchstaben in Klammern. Was sie ohne Stimmband aber mit Buchstaben hinkriegen, sind Geschichten, die mit maximalem Einsatz von Fantasie geistreiche Geschichten erzählen, oftmals ganz schön tiefsinnig.

