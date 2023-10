Das große Bäumeverschenken macht Ulm ein bisschen grüner

Glückliche Gartenbesitzer freuten sich über 350 Gratis-Bäume, am Samstag konnten die ersten ihre Gehölze abholen. Nächstes Jahr soll auch Neu-Ulm von der Klimaidee profitieren.

Mehr Grün in der Stadt verbessert das Mikroklima, deshalb sind Bäume wichtig. Sie sorgen für Schatten und weniger Hitze im Sommer, geben Vögeln ein Zuhause und Nahrung. Doch wie lassen sich Menschen mit Privatgärten dazu bringen, Bäume zu pflanzen? Die Initiative "Go plant a tree" kam auf die Idee, sie ihnen einfach zu schenken. Die Aktion - unterstützt vom BUND, der Stadt Ulm, den Veranstaltern des Einstein-Marathons und der Agenda Ulm 21 - ist ein voller Erfolg: 350 Bäume wurden geschenkt und werden jetzt gepflanzt.

Gratis-Bäume machen Gartenbesitzer glücklich

Glückliche Gesichter gab es am Samstag auf dem Ulmer Volksfestplatz: Menschen holten „ihre“ zukünftigen Bäume ab, teilweise mit Lastenrädern oder mit Auto-Anhängern, teilweise sogar mit dem Cabrio, was bei den herbstlichen Temperaturen ganz schön kühl gewesen sein dürfte. Diejenigen 350 Gartenbesitzer, die über die Aktion einen Baum geschenkt bekamen, erhielten Zeitfenster für die Abholung vom Volksfestplatz, denn Helferinnen und Helfer beschnitten die jungen, aber zum Teil schon ziemlich hohen Bäumchen beim Abholen noch korrekt, gaben Pfähle und Anbindematerial mit und berieten notfalls die Beschenkten auch noch übers Pflanzen. Nächsten Samstag wird der Rest der 350 Bäume, für die das gespendete Geld gereicht hatte, ausgegeben.

20.000 Euro hatte die Stadt Ulm aus nicht verbrauchten Haushaltsmitteln für die Aktion gegeben, 10.000 Euro kamen von den Veranstaltern des Einstein-Marathons. Wer sich einen Baum schenken lassen wollte, musste sich mit seinem Wunsch in eine Liste eintragen. Letztlich konnten alle erfüllt werden, berichtet der Ulmer BUND-Vorsitzende Martin Denoix. Für 350 Exemplare reichte das Geld, zumal eben auch massive Pfosten für die Pflanzung mitgegeben wurden. Bei der Liste der angebotenen Gehölze orientierte man sich in Ulm an der Liste der Stadt Konstanz, die solche „Bäumchen sucht Garten“-Aktionen bereits seit fünf Jahren durchführt, und modifizierte diese Liste leicht, denn in Ulm ist es nicht so warm wie in Konstanz.

Neu-Ulm möchte ebenfalls Gratis-Bäume ausgeben

Etwa 40 Arten standen zur Auswahl. Partnerin für die Ulmer Aktion war die Riedlinger Baumschule Schlegel, die bereits einschlägige Erfahrung hat. Bedingung für die Vergabe war allerdings, dass die Bäume im Gebiet der Stadt oder in einem Ortsteile gepflanzt werden. Nächstes Jahr Nächstes Jahr soll die aktion wiederholt werden, verspricht Denoix. Neu-Ulm hat bereits ebenfalls Interesse angemeldet und möchte sich nächstes Jahr beteiligen. In Illertissen wurden heuer bereits junge Obstbäume verschenkt.

Viele wollten eine Butterbirne im Garten

Enorm vielfältig war die Bandbreite der jungen Gewächse: Es gab sowohl Obst- als auch Zierbäume, und das von regional bis außergewöhnlich. Die Ulmer Butterbirne war mit am häufigsten gewünscht, aber natürlich fanden sich auch Apfelsorten, die Hauszwetschge oder die fast in Vergessenheit geratene Mispel, aus der man Marmeladen und Gelees einkochen kann. Beliebt war auch die relativ teure Felsenbirne. Aber auch Amberbäumchen, aus dem Mittelmeerraum stammende und damit etwas empfindlichere Judasbäume und Zerreichen, die bis zu 35 Meter hoch und 200 Jahre alt werden können, wurden ausgegeben. Denoix hofft, dass die Menschen vernünftig und zum Garten passend bestellt haben, „damit nicht in fünf Jahren die ersten Bäume wieder gefällt werden.“