Ulm

vor 34 Min.

Das hat der neue Pächter mit dem Liederkranz vor

Lokal Der Vertrag ist unterschrieben. Samuel Rettig, Geschäftsführer des Clubs Gleis 44, übernimmt den Biergarten in der Friedrichsau. Das sind seine Pläne.

Von Franziska Wolfinger

Die Zukunft des Liederkranzes in der Friedrichsau ist für weitere fünf Jahre gesichert. Samuel Rettig, Betreiber des Gleis 44 im Ulmer Dichterviertel ist neuer Pächter. Sein Konzept war für die Stadt Ulm schließlich das überzeugendste der drei Bewerber. Rettig will, dass sich beim Liederkranz der Betrieb einerseits finanziell lohnt, andererseits soll der Biergarten als ein Ort der Begegnung und Kultur sein. Beides soll sich die Waage halten. So sehen seine Pläne konkret aus.

