Das Heyoka-Theater zieht in sein neues Zuhause

Mit einem dreitägigen Fest feiert das Heyoka-Theater dieses Wochenende seine neue Atelierbühne. Dabei ist auch neben der aktuellen Aufführung der Gruppe viel zu erleben.

"Zuhause" heißt der neue Abend des integrativen Heyoka Theaters. Der Titel ist nicht ganz zufällig gewählt, und der Starttermin ist noch weniger zufällig: Das Heyoka Theater, gegründet Anfang 2015 von Eva Ellerkamp und seit 2015 getragen von einem Verein, zieht um in ein neues Zuhause - von der Oberen Donaubastion in die Bleichstraße 1/2. Gefeiert wird das mit einem dreitägigen Fest, einem eigenen Heyoka-Buch - und eben dem neuen Stück zum neuen Zuhause.

Die Geschichte von Heyoka

In seinen Anfängen hatte das Heyoka Theater gar keinen eigenen Ort: Man spielte mal - durch die Zusammenarbeit mit dem Dramaturgen Michael Sommer - im Theater Ulm, auch im Roxy, und manchmal im Zaubergarten auf dem Hochsträss, aber immer mit Qualität und mit dem ganz eigenen Flair von Fantasie und dem Infragestellen dessen, was im Alltag unverrückbar erscheint. Mit dem Spiegel und der Freiheit dessen das Leben betrachten, der anders und unangepasst ist - das war Eva Ellerkamps Intention von Anfang an, und die Freude am Entdecken, am Theaterspielen und eben am Hinterfragen. Eva Ellerkamp interessiert das schamanische Denken seit langer Zeit, und der Begriff "Heyoka" ist ein Wort aus der Sprache der nordamerikanischen Lakota und bezeichnet gerade solche Menschen, die die Aufgabe haben, dieses Gewohnte infrage zu stellen und Unordnung in den Alltag zu bringen.

Regisseurin Eva Ellerkamp hat das Heyoka-Theater gegründet. Foto: Dagmar Hub

Deswegen spielen im Heyoka Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie psychischen Handicaps zusammen mit Menschen ohne solche Einschränkungen. Manche sind schon von Anfang an dabei - Eva Ellerkamps Töchter Finja und Greta zum Beispiel, und Schauspieler und Schauspielerinnen wie der mit Trisomie 21 geborene Paul Greulich und sein Vater Thomas, wie Georg Metzenrat, Martin Gah und Rosiane Menezes. Viel ganz Persönliches – Träume, Ängste, verrückte Ideen - geht immer wieder in Stücke ein wie in jene auf drei Jahre angelegte existenzphilosophische Trilogie zu Stamm, Wurzeln und Trieben in den Jahren 2015 bis 2017. „Walking in between“ beschäftigte sich auf überraschende Weise mit dem Tod aus Sicht der Akteure – der Grat zwischen Lachen und Weinen ist da manchmal ein ganz schmaler. Die „Räubermaria“ war ein Weihnachtsstück der ganz anderen Art. Zwei renommierte Amateur-Theaterpreise gab es fürs Heyoka-Theater in den Jahren 2015 und 2016. In letzter Zeit wagt sich das Heyoka-Theater auf neues Terrain – mit dem Sarah Kane-Stück „Psychose 4.48“.

Und die Musik spielt immer wieder eine große Rolle – was kaum möglich wäre ohne Eva Ellerkamps Ehemann Thomas. Das Bühnenbild schafft oft ein treuer Unterstützer des Theaters, Hans Poll. Von der neuen Bühne erhofft sich Regisseurin Eva Ellerkamp, dass es leichter wird, Stücke zu programmieren und zu zeigen – das Heyoka-Theater wird damit ein Stück unabhängiger von Termin-Fenstern anderer. Größere Produktionen werden aber weiter mit den bewährten Kooperationspartnern auf die Bühne gebracht werden.

Das ist bei dem dreitägigen Fest geboten

Die drei Tage, in denen das Heyoka-Theater seine neue Atelierbühne feiern wird, starten diesen Freitag um 19 Uhr mit der Premiere der szenisch-musikalischen Lesung „Zuhause“, im Anschluss ist Tanz mit DJ Maike Miendientje. Am Samstag beginnt das Fest bereits um 15.30 mit Kaffee und Kuchen, um 17 Uhr wird „Zuhause“ aufgeführt, und um 20 Uhr beginnt ein Konzert der Heyoka-Band „Wir Vier“, die bei den Stücken des Amateurtheaters immer wieder rockig oder einfühlsam zu erleben sind. Am Sonntag lädt das Theater ab zehn Uhr zum Frühstück mit Kaffeehaus-Musik mit Klavier und Bratsche, um 12 Uhr gibt es eine weitere „Zuhause“-Aufführung.

Info: Für Ende Juni 2023 ist im Roxy ein mehrtägiges Theaterfestival mit inklusiven und integrativen Theaterensembles und Workshops in Vorbereitung, zu dem das Heyoka Theater verschiedene Gruppen aus dem In- und Ausland einlädt. Das Programm des Festivals wird voraussichtlich im Februar vorgestellt.