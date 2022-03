Ulm

vor 2 Min.

Das Homeoffice macht das Häuschen im Grünen begehrter

Im Homeoffice lässt sich der Arbeitsplatz ins Grüne verlegen. Das spürt die Commerzbank Ulm an der Nachfrage an Häuschen im Grünen.

Plus Der Sparer wird immer mehr zum Anleger, zudem hat Corona die Nachfrage nach Immobilien auf dem Land verstärkt, wie die Commerzbank Ulm feststellt.

Von Oliver Helmstädter

Trotz weiter steigenden Preisen bleibt der Run auf Immobilien in der Region ungebrochen. "Wir sind gut gestartet", sagt Tanja Sienitzki, die Niederlassungsleiterin im Bereich Privatkunden, beim Jahrespressegespräch der Commerzbank in Ulm. Weiterhin gebe es aber ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Diese bewegen sich auf sämtlichen Facetten: von Anlegern, die ihr Geld in "Beton-Gold" investieren wollen, bis hin zu Eigennutzern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen