Das ist am Tag der Rose und beim Antikmarkt in Ulm geboten

Der Tag der Rose in Ulm ist seit Jahren bei vielen Menschen beliebt.

Zwei beliebte Märkte locken am Samstag nach Ulm. Sie sind seit Jahren bei vielen Menschen beliebt. Was Händler am Tag der Rose und beim Antikmarkt anbieten.

Zwei beliebte Märkte sollen den Menschen am Samstag, 10. Juni, in Ulm ein besonderes Flair bieten. Dann finden von 10 bis 17 Uhr rund ums Münster der Antikmarkt und der traditionelle Rosenmarkt statt. Das ist geboten. Seit weit über 20 Jahren initiieren die Rosenfreunde Ulm den Markt am "Tag der Rose". Die Veranstaltung auf dem südlichen Münsterplatz ist bis weit über die Grenzen Ulms beliebt und bekannt. Hier findet man Wildrosen, historische, englische und moderne Gartenrosen, begleitende Stauden und Kräuter. Neben einem großen Angebot von ausgewählten Rosenzüchterinnen und -züchtern aus der Region gibt es Schmuck, Hüte, Seifen, Rank-Gitter, Kosmetik, Gartenwerkzeug und Gartenantiquitäten. Auch Kulinarisches rund um die Rose fehlt nicht. Tag der Rose und Antikmarkt am 10. Juni 2023 in Ulm Der Antikmarkt ist in Ulm ebenfalls seit vielen Jahren bereits bestens bekannt und beliebt. Mehr als 60 Stände sind zwischen Stadthaus und Judenhof aufgebaut. Sie bieten Antiquitäten für Sammler und Liebhaberinnen an. Darunter findet man neben Kunsthandwerk auch Kreationen wie verwandelte antike Möbel, Shabby-Chic, Antikes und Nostalgisches für Haus und Garten. Aufgrund der Qualität und Vielfalt der Antikware – von Möbeln, Porzellan, Silberware, Bücher, über Gartenantiquitäten, Werkzeug, Messingbeschläge, Leinen bis zu Ölbildern und Kirchenantiquitäten – ist der Antikmarkt ein beliebter Anziehungspunkt. Manche kommen gerne bereits früh morgens, um sich die besten Stücke zu sichern. Wie gewohnt findet auch der Wochenmarkt auf dem Münsterplatz statt – zwischen 6 und 13 Uhr. (AZ)

