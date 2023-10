Das ist am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm geboten

Mit allerlei Aktionen, die über offene Geschäfte am Sonntag hinausgehen, soll am 8. Oktober die Kundschaft gelockt werden. Inkusive einer Premiere.

Alle Jahre wieder steht der Herbstmarkt im Mittelpunkt des verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober. Der bunte Herbstmarkt mit allerlei Waren und Leckereien bietet ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz ein breites Sortiment an. Im Rahmen des Herbstmarktes bieten zahlreiche Essensstände Gaumenfreuden aller Herren Länder auf dem Münsterplatz.

Weiter geht es mit dem Antik- und Kunsthandwerkermarkt: Der südliche Münsterplatz bietet traditionell die Kulisse für den Antik- und Kunsthandwerkermarkt. Zahlreiche Stände bieten bis hinters Münster antike Schätze für Sammler und Liebhaber sowie handwerkliche Besonderheiten aus Holz, Keramik, Filz, Leder, Speckstein, Glas und vielem mehr.

Die Geschäfte sind ab 13 Uhr geöffnet. Erstmalig wird es beim Marktsonntag in diesem Jahr eine Ausstellung von Elektrobikes und Elektrofahrzeugen unterschiedlichster Hersteller geben. Vom Albert-Einstein-Platz bis hin zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz werden diese präsentiert. Die Bikes können direkt vor Ort mit Probefahrten getestet werden.

„Uns lag es am Herzen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, damit Familien hier bei uns in der Ulmer City einen spannenden und schönen Tag erleben können und der Sonntagsausflug für alle Altersgruppen ein Highlight bietet“, sagt Sandra Walter, Citymanagerin in Ulm. Folgendes Rahmenprogramm ist geplant:

Turngau Ulm präsentiert auf der Münsterplatz-Showbühne ein Programm

Der Turngau Ulm präsentiert auf der Münsterplatz-Showbühne mit den Turnvereinen aus Ulm und der Region die Vielfalt und das Können des Turnsports. Das breite Spektrum beinhaltet u.a. Showtanz, Kinderturnen, Ballett, Tanzsport, Rope Skipping, Gardetanz, Rhythmische Sportgymnastik sowie Solokünstler. Über 350 Kinder und Jugendliche werden an diesem Tag die Showbühne zum Leben erwecken.

Das bekannte Ulmer Spatzenbähnle ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei und fährt ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde an der Ecke Hirschstraße/ Münsterplatz ab. Es bietet Jung und Alt eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Die Stadtwerke stellen wie von den Adventssamstagen bekannt, ihren Gepäckbus am Berblinger Brunnen zur kostenfreien Gepäckabgabe zur Verfügung.

Damit alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen, sind in der Hirsch- und Bahnhofsstraße sowie in Hafen- und Platzgasse unterschiedlichste Künstler unterwegs. Das Duo Hochformat als Stelzenläuferinnen, ein Luftballon-Figuren Zauberer, die Jongleurin Anna Käferbock und der Drehorgelspieler Jürgen Laufer sowie zahlreiche regionale Musiker sorgen für Stimmung und Unterhaltung.

Fratz der Ulmer City Spatz: Das Ulmer City Marketing hat seit Oktober ein eigenes Maskottchen. „Fratz der Ulmer City Spatz“ stellt sich erstmals den Besucherinnen und Besuchern vor und verschenkt Süßigkeiten und kleine Kuscheltiere an alle Kinder. Natürlich darf man sich mit Fratz auch fotografieren lassen.

Mitmachzirkus: Die Zirkusschule Harlekin bietet seinem jungen Publikum die Möglichkeit, Zirkustechniken selbst auszuprobieren und sich beim Spielepark mit Pedalos, Sommerski, Balancierkreisel und vielem mehr auszutoben.

Zudem findet man in der kompletten City Bastelaktionen für Kinder, Fotobusse, Kinderschminken, Maskottchen für ganz besondere Schnappschüsse, zwei Kinderkarussells auf dem Münsterplatz. (AZ)