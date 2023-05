Das ist das neue Programm der Kinder-Hochschule Ulm

Im Herbst startet die nächste Auflage des beliebten Angebots von Vh Ulm, Familienbildungsstätte, Uni und drei Hochschulen. Das ist das Fazit der jüngsten Reihe.

Im kommenden Herbst und Winter findet wieder die Kinder-Hochschule statt, die von der Ulmer Volkshochschule (Vh), der Familienbildungsstätte Ulm (FBS), der Uni Ulm sowie den Hochschulen Neu-Ulm, Ulm und Biberach organisiert wird. Die vier Vorträge richten sich an Buben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Was geboten ist und wie die vergangene Reihe lief.

Im Durchschnitt 20 bis 30 Kinder haben nach Angaben von Vh-Chef Christoph Hantel an der jüngsten Reihe teilgenommen, einige weitere schalteten sich online zu. Die jungen Studierenden zeigten großen Wissensdurst und stellten viele Fragen. Bei allen Vorlesungen konnten Dinge zumindest angefasst werden, manchmal durfte sogar damit experimentiert werden. Themen in der zurückliegenden Reihe waren "Kaugummi, Karies, klinische Studien" (THU, Professorin Kathrin Stucke-Straub und Professor Tim Pietzcker), "Das Wichtigste am Schein ist der Schein" (HNU, Professor Elmar Steurer), "Wasserstoff aus Licht und Wasser – Energie der Zukunft" (Uni, Professor Sven Rau) und "Strom von der Sonne" (TH BC, Dipl.-Ing. Peter Knoll).

Kinder-Hochschule Ulm mit vier Vorträgen im Herbst und Winter 2023/2024

FBS-Leiterin Claudia Clages, ihre Stellvertreterin Nadine Kächele sowie Vh-Leiter Hantel stellten nun die neue Reihe vor. Die vier Hochschulen halten in den beiden Einrichtungen jeweils samstags um 10.30 Uhr kindgerechte Vorträge, bei denen mitgemacht werden darf und Fragen gestellt werden dürfen und sollen. Professorin Tina Seufert und Patrick Albus von der Universität Ulm machen in den Räumlichkeiten der Familienbildungsstätte am 14. Oktober den Anfang mit dem Titel "Digitale Lernabenteuer". Viele praktische Versuche führen die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ins Thema Lernen mit Künstlicher Intelligenz ein.

Am 18. November findet die Kinder-Hochschule mit Professorin Jacqueline Gölz von der Technischen Hochschule Ulm in der Volkshochschule statt zum Thema "Die wundersame Welt des Elektromagnetismus". Gölz hat am Fraunhofer Institut mit neuartigen Stoffen experimentiert und für das Pharmaunternehmen Roche Insulinpumpen beforscht. Am 20. Januar spricht Professor Harald Gerlach von der Hochschule Neu-Ulm zum Thema "Wie groß ist unser Universum?" in der Volkshochschule. Gerlach ist für die Kinder-Hochschule bereits zum dritten Mal im Einsatz, seine Leidenschaft sind astronomische Themen. Und am 10. Februar präsentiert Professor Daniel Rubin von der Hochschule Biberach den Kindern das Thema "Brücken – zum Staunen und Anfassen" in der Familienbildungsstätte. Neben viel Wissen über die ältesten und größten Brückenbauwerke dürfen die jungen Wissenschaftler selbst eine Brücke bauen.

Gutscheine für fünf junge Studierende vom Ulmer City Marketing

Sandra Walter vom Ulmer City Marketing überreichte Gutscheine an fünf junge Studierende, die im vergangenen Wintersemester an mindestens drei Vorträgen der Kinder-Hochschule teilgenommen hatten. Mikail, Carlotta, Furkan, Ahmed und Rafael berichteten, was ihnen am besten gefallen hat: Vorträge bei denen experimentiert wurde und bei denen man etwas anfassen und selber tun durfte. (AZ)