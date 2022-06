Das ist neu am neuen Ulmer Bücherbus

Der Ulmer Bücherbus ist die erfolgreichste Fahrbibliothek Deutschlands. Jetzt macht sich ein neues Fahrzeug auf den Weg. Mit an Bord: ganz neue Ausstattung.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Grimmelfingen hielten Pappschilder hoch, auf denen Liebeserklärungen wie "I love Bücherbus" standen, und selten genug dürften Kinder im Alltag für ein Fahrzeug singen: Mit viel Freude wurde der neue Ulmer Bücherbus auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Ulmer Neuen Mitte begrüßt, auch von Finanzbürgermeister Martin Bendel in Vertretung von Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Alles sei neu am Bücherbus, erklärte Bendel – bis auf einen Teil der Bücher, die wohl aus dem Vorgängerfahrzeug stammen.

Viele Menschen in Ulmer Vororten wuchsen mit der fahrbaren Ulmer Bibliothek auf, die in den Jahren 1959 bis 1961 gegründet wurde. Es ist ein erfolgreiches Konzept, denn nachweislich werden aus keiner anderen Fahrbibliothek der Bundesrepublik so viele Bücher ausgeliehen wie in Ulm – 120.000 im vergangenen Jahr. Besonders viel wird der Bücherbus von Kindern, ihren Eltern und von älteren Menschen genützt. Der bisherige Bücherbus, der der dritte des Projekts war, hat seinen Dienst fast 25 Jahre lang getan. Nun kommt sein Nachfolger, den der Kulturausschuss des Gemeinderates 2019 bewilligte: in einem prächtigen Blau, mit bunten Buchstaben, die das Wort "Bücherbus" auf der Seite formen – und mit vielen kleinen Details, die die Fantasie junger Leserinnen und Leser anregen sollen, vom Ufo über den Sheriffstern bis zu Einhorn und Königskrone.

Der neue Ulmer Bücherbus ist mehr als eine fahrbare Ausleihstation

Der neue Bücherbus, 15 Meter lang und 3,25 Meter hoch, soll nicht nur Ausleihstation sein, sondern er soll auch mit seinen Sitzecken zum Schmökern einladen, damit man gleich weiß, ob die ausgeliehenen Bücher zu dem passen, was dem Leser oder der Leserin Freude bereitet oder was man spannend findet. Zudem gibt es im neuen Bus erstmals eine Beratungszone und einen großen Monitor für bildungspädagogische Arbeit zum Beispiel mit Kindergärten. Es gibt WLAN im Bus, der zudem einen barrierefreien Zugang zum Beispiel für Rollstuhlfahrer ermöglicht. Im Anschluss an die Einweihungsfeier gab es auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz vor dem Ulmer Rathaus ein Familienprogramm.