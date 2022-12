Ulm

vor 51 Min.

Das ist Ulms einziges Relikt aus der Bombennacht am 17. Dezember 1944

Plus Bis zum dritten Adventssonntag 1944 stand das Ulmer Wengenkloster. Der Krieg ließ nur einen Turm übrig, der heute noch steht wie nach Ulms Apokalypse.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Dieser Turm wirkt so einsam und irgendwie unpassend in der westlichen Ulmer Altstadt, dass man sich im Vorbeigehen verwundert die Augen reibt, und die wenigsten Passanten wissen, was es mit ihm auf sich hat: Der einstige Treppenturm des spätgotischen Zehntstadels des Ulmer Wengenklosters ist das einzige Relikt dieser zerstörten mittelalterlichen Klosteranlage, die bis zum dritten Adventssonntag 1944 intakt gewesen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen