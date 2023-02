Ulm

vor 16 Min.

"Das kunstseidene Mädchen" feiert Premiere im Podium

Doris (Stefanie Schwab) ist das "kunstseidene Mädchen". Aus einfachen Verhältnissen stammend benutzt sie die Männer, um zu bekommen, was sie will.

Plus Doris stammt aus einfachen Verhältnissen, doch sie will ganz nach oben. Auf ihrem Weg scheut sie nicht vor unlauteren Mitteln zurück.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Nein, eigentlich möchte man diese junge Frau nicht zur Freundin haben: Doris, 18. Stenotypistin und aus einfachsten Verhältnissen, will ganz nach oben, ohne Rücksicht auf die, die ihr dabei im Weg stehen – seien es Männer oder Frauen. Am Theater Ulm inszeniert Constanze Hörlin den Roman "Das kunstseidene Mädchen" von Irmgard Keun in der Bühnenfassung von Gottfried Greiffenhagen. Ein erschreckend zeitloses Szenario, ein großes Solo für Schauspielerin Stefanie Schwab.

