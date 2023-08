Ulm

17:00 Uhr

Das Kunstwerk weckte Debatten, jetzt hilft es dem Weiße-Rose-Lernort

Zehn Drucke des Werks "Knowledge is Key to Peace" werden zugunsten des Weiße-Rose-Lernorts in Ulm verkauft.

Plus Erst wurde eine Aktion wegen Rassismusbedenken abgesagt, dann sprühte Goin doch in Ulm. Nun hat der Street-Art-Künstler Drucke des Graffitos gespendet.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Goin nennt sich selbst einen "verärgerten Künstler", seit fast 30 Jahren schafft der Franzose Street-Art, mit Schablonen entstehen Grafitti, die zum Frieden mahnen und Missstände anprangern. Ulm ist es gelungen, den verärgerten Künstler zu verärgern. Dennoch unterstützt er ein Projekt in der Stadt: Ähnlich wie der irisch-amerikanische Künstler Sean Scully spendet Goin Kunstdrucke, deren Verkaufserlös einen neuen Lernort zur Weißen Rose in Ulm unterstützen wird. Das Kunstwerk ist auch an einem anderen Platz in der Stadt zu sehen.

"Knowledge is Key to Peace" ist auch am Ulmer Kepler-Gymnasium zu sehen. Foto: Alexander Kaya

Ein schwarzes Kind steht auf einem Bücherstapel und blickt in die Ferne, es trägt einen Schulranzen mit einem aufgedruckten Peace-Zeichen. "Knowledge is Key to Peace" heißt dieses Werk, das Goin auf die Fassade des Einsteinhauses der Ulmer Volkshochschule sprayen wollte. Doch die Vh blies die Aktion ab – wegen Rassismusbedenken. Die Darstellung reproduziere Vorurteile und stelle eine verallgemeinernde und reduzierte Sichtweise auf Afrika dar, argumentierte Vh-Chef Hantel im vergangenen Sommer. Der SPD-Politiker und Galerist Martin Rivoir, der sich in vielen Fällen gegen Alltagsrassismus gestellt hat, sah und sieht das anders. Er sprach seinerzeit von "Mutlosigkeit und Angst vor dem Diskurs".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen