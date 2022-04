Das Museum Brot und Kunst blickt auf „Essen als Bekenntnis“

Es geht um Religion, aber auch um andere Bekenntnisse: Vegetarismus, Paleo-Ernährung oder Fast Food. Was ein Blick der Ulmer Ausstellung in die Zukunft zeigt.

Nein, Leonardo da Vincis berühmtes Fresko „Das letzte Abendmahl“ wurde nicht nach Ulm transferiert: Das Gemälde, das den Besucher der neuen Ausstellung „Essen als Bekenntnis“ im Museum Brot und Kunst – Forum Welternährung empfängt, wurde von Egidius Mengelberg nach Da Vincis Darstellung gemalt. Die aufgrund der Pandemie im dritten Anlauf nun tatsächlich am Sonntag startende Schau zeigt Essen als Bekenntnis zum Glauben im Judentum, im Christentum und im Islam, und sie zeigt ideologische Bekenntnisse und Heilsversprechungen und Gruppenzugehörigkeit zwischen Steinzeit-Ernährung und Weltuntergang.

Marianne Honold kuratierte die Ausstellung, die eigentlich schon vor etwa zwei Jahren hätte starten sollen, und die eine enorme Spannbreite hat: Die Lebensfreude und Verbundenheit, die ein gemeinsames Abendessen mit Freunden bedeutet, kommt hier ebenso zum Tragen wie mit der Ernährungsweise ausgedrückte Weltanschauungen. Auf zwei Tischen geht es unter den Schlagworten „koscher“ und „halal und haram“ um religiöse Rituale – um Speisevorschriften des Judentums und des Islams, mit deren Befolgung die Verbundenheit zu Gott ausgedrückt wird.

Ausstellung in Ulm fordert persönliches Bekenntnis

Ein dritter Tisch schildert christliche Fasten- und Backtraditionen und deren Symbolik. Christlichen Bildmotiven – teilweise auch gesellschaftskritisch oder ironisch verwendet – begegnen Ausstellungsbesucher von der mittelalterlichen Kunst bis zur Populärkultur und der seriellen Kunst Ottmar Hörls. Schätze aus dem Besitz des Museums wie Marc Chagalls Gouache zum Sabbat ist von großer Ruhe; die Uhr hat keine Zeiger in jenem Motiv, in dem ein jüdischer Mann am Sabbat vor Brot und Wein sitzt. Und am Ende der Schau möchte die Ausstellung vom Besucher und von der Besucherin auf Papptellerchen ein ganz persönliches Bekenntnis: Wie hältst du es mit deiner Ernährung?

Ausstellung im Ulmer Museum Brot und Kunst blickt auch auf die Zukunft

Schweine sitzen um einen Tisch, mit Messern in den Pfoten, und auf dem Tisch liegt angerichtet ein Mensch auf einer silbernen Platte: Roland Straller geht hart mit der Gesellschaft um, die Fleisch isst – und im Kopf bleibt die Meldung, dass in Polen vor zwei Jahren tatsächlich Schweine ihren Bauern fraßen. Täuschend echt gestricktes Fleisch von Alberto Gruarin und synthetisch gezüchtetes In-vitro-Fleisch stellen Fragen nach Ernährungsformen der Zukunft, während die Exponate des Vegetarismus vor hundert Jahren wie Friedrich Eduard Blitz' „Das Volk im Zukunftsstaat“ eine religionsähnliche und euphemistische Ideologie verstehbar machen.

Zur Ausstellung, die bis zum 19. Juni läuft, gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm, das mit einem Vortrag über "Nicht-Essen als Bekenntnis" – also Fasten in den Religionen – am 6. April beginnt.

Angebote für Schulklassen wollen das Verständnis für unterschiedliche Speisevorschriften fördern, und am 28. April hat Museumschefin Isabel Greschat zum Fastenbrechen Food-Designer und -designerinnen aus Jordanien zu Gast

Für nicht-religiöse Ernährungstrends hat sich Marianne Honold die aus den USA kommende Prepper-Bewegung, Paleo-Ernährung und Fast Food mit ihren jeweiligen Ratgebern und Versprechungen ausgewählt. Mit dabei: „Das Kochbuch für Notfall & Krise“, angelegt nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Zum Preis von unter zehn Euro nimmt es sich neben „Weber's Grillbibel“ fast bescheiden aus.

