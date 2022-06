Ulm

vor 32 Min.

Im Wolkenkuckucksraum lässt sich das Museum Ulm neu entdecken

Daniel Schuler und Pia Jerger vom Museum Ulm am neuen Werktisch: Aus den Karten bedruckt mit Ansichten aus dem Museum entstehen hohe Türme und andere Gebilde.

Plus Ob am Glücksrad oder beim Buzzer: Der Museumsbesuch soll zum Spiel werden. Ein neuer interaktiver Raum lädt ein, selbst aktiv und kreativ zu werden.

Von Franziska Wolfinger

Es gibt ein Glücksrad, einen Buzzer, ein Karten-Stapelspiel – wer sich im Fernsehstudio einer Spielshow wähnt, liegt jedoch falsch. Klar, dort könnten all diese Requisiten auch zu finden sein. In diesem Fall stehen sie aber in Museum Ulm. Im neuen Wolkenkuckucksraum sollen auch Erwachsene ihrem Spieldrang nachgeben und die Exponate des Museums neu entdecken.

