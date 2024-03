Ulm

vor 18 Min.

Das Musikprogramm am Münster steht auch für einen Abschied

Das Schwörkonzert wird wieder in der Pauluskirche stattfinden. Doch das umfangreiche kirchenmusikalische Programm am Ulmer Münster bringt auch Veränderungen mit sich.

Von Dagmar Hub

Die Programme sind noch druckfrisch: Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland kündigt ein umfangreiches kirchenmusikalisches Programm am Münster an, bei dem gleich mehrere „B“ eine wichtige Rolle spielen. Zudem gibt es für die Kinderchöre und den Jugendchor am Münster eine große Veränderung, denn für die Kinder- und Jugendchorarbeit wird es künftig in Ulm eine hauptamtliche Stelle an der Martin-Luther-Kirche geben.

Das ist beim Schwörkonzert in Ulm am 20. Juli 2024 geplant

Die Sanierungsarbeiten im Kirchenraum des Münsters begannen vor ziemlich genau einem Jahr, als ein Stück Putz herunterfiel, und sie werden noch Jahre dauern, sodass das Schwörkonzert am 20. Juli als nachdenklicher Auftakt zum Schwörwochenende wie im vergangenen Jahr in der Pauluskirche stattfinden wird – allerdings eine Stunde früher als im vergangenen Jahr beginnend, bereits um 18 Uhr, damit Konzertbesucher wirklich Zeit haben, sich zur Lichterserenade einen guten Platz an der Donau zu suchen.

