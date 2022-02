Ulm

Das Naturkundliche Bildungszentrum in Ulm hat eine neue Leiterin

Sie erkundet ihr neues Aufgabengebiet: Cora Carmesin ist die neue Frau an der Spitze des Naturkundlichen Bildungszentrums Ulm.

Plus Cora Carmesin ist Ulmerin, Naturwissenschaftlerin, aktuell Doktorandin - und seit Kurzem die neue Leiterin des Naturkundlichen Bildungszentrums in Ulm.

Von Dagmar Hub

Vor wenigen Tagen feierte Cora Carmesin ihren 30. Geburtstag - und vor wenigen Tagen auch übernahm sie eine Aufgabe, die für sie zukunftsweisend ist: Die junge Frau, die vor zehn Jahren am Humboldt-Gymnasium Abitur machte und in Ulm Biologie, Physik und Chemie studierte, ist seit dem 1. Februar die neue Leiterin des Naturkundlichen Bildungszentrums in Ulm, als Nachfolgerin von Peter Jankow.

