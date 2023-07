Das "Neinhorn" kommt nach Ulm

Das Künstlerkollektiv hat Marc-Uwe Klings "Neinhorn" als Hörspiel adaptiert. Zu sehen ist es bei der Stadtbibliothek und auf der Wilhelmsburg.

Das "NEINhorn" lebt im Herzwald im Land der Träume und alles ist wunderbar perfekt, doch diese Zuckerplüschwelt ist dem Neinhorn, das immer zu allem Nein sagt, zu dumm und es macht sich auf in die Welt um Neues zu entdecken. Auf der Reise trifft es einen Waschbären, äh WASbären, der nicht gut hört, einen NahUND, dem echt alles schnuppe ist und auf eine KönigsDOCHter die hoch oben in ihrem Turm befreit werden will. Ob ihr die drei helfen sollen? Nein! Was? Doch! Na und… Bei einem musikalischen Live-Hörspiel zeigt sich, wie die Geschichte weitergeht.

Das Neinhorn stammt aus der Feder von Autor und Kleinkünstler Marc-Uwe Kling, besser bekannt als der Schöpfer (und auch Mitbewohner) des Kängurus. Die Abenteuer des kommunistischen Beuteltiers erzählt Kling in drei Büchern und inzwischen auch zwei Kinofilmen. Mit dem Neinhorn sprach er erstmals ein kindliches Publikum an. Durch die "Heldenreise", die die Charaktere erleben, werden Mut, Zuneigung und Freundschaft neu definiert und in ein anderes Licht gestellt, wird die Geschichte beschrieben.

Das Künstlerkollektiv DramaLamaDingDong hat die Erzählung nun als Live-Hörspiel adaptiert - als ein ideales Lernerlebnis in leichter Sprache, das für alle einen Zugang bietet, schreibt das Kollektiv.

Zu sehen ist das "Neinhorn" in Ulm insgesamt fünf Mal, wobei zwei Vorstellungen davon für Kitas und Schulen reserviert sind. Alle anderen haben am Forum der Ulmer Stadtbibliothek am Freitag, 21. Juli, 16 Uhr sowie am Samstag, 22. Juli um 10.30 Uhr Gelegenheit, das rund 40-minütige Stück zu erleben. Eine weitere Vorstellung gibt es im Rahmen von "Stürmt die Burg" auf der Wilhelmsburg, und zwar am Sonntag, 6. August, um 19 Uhr. Eintritt jeweils auf Spendenbasis. (fwo/AZ)