Es ist das bislang größte: Neues Kirchenfenster funkelt im Ulmer Münster

Es ist rund drei Meter breit und 15 Meter hoch: Das neue Pfingstfenster ist das größte Fenster der Neugestaltung. Es ersetzt Notverglasungen aus der Nachkriegszeit.

Es funkelt und leuchtet an der sonnenabgewandten Nordseite des Ulmer Münsters: Thomas Kuzios Fenster „ Pfingsten“ ist eingebaut, das Gerüst entfernt. Die Einweihung des größten Fensters aus dem achtteiligen Zyklus, den der Glaskünstler Thomas Kuzio am Ulmer Münster schafft und damit dessen Nordseite in ein farbiges Licht taucht, findet am Samstag, 24. Februar um 11 Uhr statt. Kuzio kommt dazu nach Ulm.

Obwohl das Pfingstfenster mit nur gut 30 verschiedenen Farben die wenigsten Farbtöne aller acht Fenster dieser Münster-Seite aufweist: Das Glas funkelt wie unzählige Edelsteine. Das genau ist eines seiner Ziele, erklärt Thomas Kuzio. Der Fensterzyklus soll bei jeder Witterung, zu jeder Tages- und Jahreszeit sein Leuchten entfalten. Ein anderes Ziel, das mit dem sonnengelben Grundton des Pfingstfensters erreicht wird: Ein Dreieck der Bezüge zwischen diesem Fenster, zwischen dem gegenüberliegenden Feuerstein-Fenster und Thomas Kuzios Fenster „Gnade“ herzustellen; das "Gnade"-Fenster soll etwa im kommenden September oder Oktober fertig und eingebaut sein.

Das Pfingstfenster ist das größte Fenster der Neugestaltung der Nordseitenfenster, die bis zum Auftrag an Thomas Kuzio noch die Nachkriegs-Notverglasungen füllten. Es ist rund drei Meter breit und 15 Meter hoch. Weswegen der Künstler, der in Sommersdorf in Mecklenburg-Vorpommern lebt, „Pfingsten“ als Thema für dieses größte Fenster wählte, erklärt er so: „Für mich als Christ ist Pfingsten, die Ausschüttung des Heiligen Geistes, zusammen mit der Gnade Gottes als der Aufhebung des Gesetzes das größte Geschenk.“

Thomas Kuzio (links) und Glasmalermeister Christoph Sander vor drei Jahren im Ulmer Münster. Foto: Alexander Kaya





Deshalb stehen beide Themen zentral im Kirchenraum, wobei Kuzio dem Betrachter den Freiraum lässt, individuell zu interpretieren. „Die Fenster der Südseite im Münster sind der Scholastik - also der kirchlichen Philosophie - und dem Figürlichen gewidmet“, sagt er. Die Nordseite erzähle demgegenüber mit maximal kleinen figürlichen Anmutungen vom der Mystik des Glaubens. Beim Arbeiten, erklärt er, ist es sein Ziel, über seine eigene individuelle Vorstellungskraft hinauszugehen. „Es muss die Menschen erreichen. Das muss Kunst schaffen. So wie es die physische Kraft des Münsters tut.“

Lesen Sie dazu auch

Ein Zyklus von acht Fenstern von Thomas Kuzio

Der Zyklus der acht Fenster der Nordseite aus einem Guss und aus einer Hand entstand daraus, dass Thomas Kuzio am Münster nach Fertigstellung des Friedensfensters - des letzten damals noch fehlenden Fensters der Südseite - im Jahr 2020 den Auftrag erhalten hatte, ein Lichtkonzept für die Fenstergestaltung der Nordseite zu schaffen.

Das neueste und größte Münster-Fenster der Erneuerung ist eingebaut. Foto: Dagmar Hub





Dieses Lichtkonzept beinhaltet ein Immer-heller-Werden der Fenster der Nordseite vom Chorraum hin zum Eingangsbereich im Westen und überzeuge den damaligen Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und den inzwischen verstorbenen Münsterbaumeister Michael Hilbert vollständig.





Das Pfingstfenster vom Thomas Kuzio. Foto: Alexander Kaya

Dieses Hellerwerden von Ost nach West ist deshalb wichtig, erklärt der Künstler, weil die mittelalterlichen Fenster im Chorraum dunkel sind. „Wären die Fenster der Nordseite im Anschlussbereich sofort hell, würde der Chorraum düster wirken.“ Also sieht sein Konzept der acht Fenster einen Weg des heller werdenden Lichtes vom Osten her nach Westen vor.

Zwei Fenster im Ulmer Münster fehlen noch

Die beiden letzten Fenster, „Menschenfischer“ und „Über Wasser gehen“ sollen im kommenden Jahr eingebaut werden. Geldgeber für alle acht Fenster haben sich längst gefunden. Mit der Fertigstellung des Zyklus wird Aufgabe erfüllt sein, von der Thomas Kuzio sagt, dass sie ihn zunächst fast eingeschüchtert habe. „So eine Aufgabe kann einen Künstler auch in die Knie gehen lassen.“

Die Dimension, die schiere Größe der Aufgabe, einer gotischen Großkirche wie sie das Ulmer Münster ist, mit neun Fenstern eine wesentliche Prägung geben zu dürfen und sie in ein neues Licht zu tauchen, jage ihm immer wieder Schauer ein, wenn er sich die Aufgabe bewusst macht, schildert er. „Diese Aufgabe ist ungeheuerlich groß.“ Eine derartige Aufgabe gebe es nur in jeder dritten Künstler-Generation überhaupt, sagte er einmal, als noch nicht absehbar war, dass das Projekt bereits im kommenden Jahr seine Vollendung finden soll.

Die Kosten wurden nach Angaben der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde komplett durch Spenden finanziert.