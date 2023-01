Ulm

Drei Kliniken, ein Eingang: In Ulm soll ein "Medizin-Campus" entstehen

Plus BWK, Uniklinik und RKU sollen am Ulmer Eselsberg einen "Medizin-Campus" bilden. Das Ziel: ein Meilenstein für die Verbesserung der Versorgung von Kranken der ganzen Region.

Von Oliver Helmstädter

Nur noch an einer Pforte soll den Patienten und Patientinnen künftig auf dem Ulmer Eselsberg der Weg zur Behandlung gewiesen werden. Bildhaft drückte Professor Udo Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstands des Universitätsklinikums Ulm, aus, um was es bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung geht. Nachdem die Ulmer Universitäts- und Rehabilitationskliniken (RKU) längst Töchter des Uniklinikums sind, soll auch das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus näher an den Platzhirsch rücken.

