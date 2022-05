Das österreichische Trio "Folkshilfe" rockt im Ulmer Zelt

Plus Folkshilfe schafft es auch im halb leeren Zelt in Ulm Vollgas zu geben und heizt den Fans mit ihrem etwas eigenwilligen Quetsch-Synthi-Pop ordentlich ein.

So sehr bekannt ist das österreichische Trio „Folkshilfe“ hierzulande offenbar noch nicht, sonst wäre das Ulmer Zelt am Donnerstagabend bei dessen Konzert mit dem einfachen, aber passenden Titel „Sing“ nicht halb leer gewesen. Die da waren kamen dafür voll auf ihre Kosten. Keine Frage: Das waren fast durchweg eingefleischte Fans der Gruppe, die sich auf ihre Weise dem etwas eigenwilligen Quetschn-Synthi-Pop verschrieben hat. Eine Musik, die oft ganz rockig herüberkommt, mal aber auch sehr einfühlsam.