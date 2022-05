Das plant das Württembergische Kammerorchester in der nächsten Spielzeit

Für fünf Konzerte will das WKO 2022/23 nach Ulm kommen. Das Motto lautet "Hin!Hören".

Das Motto, das sich das Württembergische Kammerorchester (WKO) für die Spielzeit 2022/23 gegeben hat, ist appellativ und vieldeutig: "Hin!Hören!" ruft auf, wieder live zu Konzerten zu kommen und zu hören, und gleichzeitig bittet der Titel das Konzertpublikum darum, auch genau hinzuhören. Und zu hören gibt es vieles in dieser kommenden Spielzeit - das WKO hat sich für seine "zweite Heimat" Ulm ein ehrgeiziges Programm gegeben, in dem auch manches auftaucht, was während der Pandemie-Lockdowns ausfallen und verschoben werden musste.

Das WKO vor Herausforderungen

Schon optisch zeigt das Spielzeitheft, dass vieles in Bewegung ist in diesen Zeiten: Der bewusst verschwommene Titel und weitere Bilder des Orchesters wurden auf der weit größten Verschiebebaustelle an der A6 bei Heilbronn aufgenommen, auf einer Brücke, auf der das Orchester auch spielte, kurz bevor diese Brücke für den Verkehr freigegeben wurde. In einer Zeit, in der keineswegs sicher ist, dass nicht im Herbst wieder eine Infektionswelle mit Shutdowns droht, eine Zeit, in der Menschen nach dem Ausfall von Kulturveranstaltungen wieder zum bewussten Hören gebracht werden müssen, stehe auch das WKO vor Herausforderungen, so Intendant Rainer Neumann.

Das fünf Ulmer Konzerte im Kornhaus umfassende Programm des WKO, für das es auch gegenüber Einzelpreisen deutlich günstigere Abonnements gibt, bietet musikalisch eine große Palette: Beim ersten Konzert am 19. Oktober wird das Publikum nicht nur den herausragenden Emmanuel Tjeknavorian, Artistic Partner des WKO, als Dirigenten erleben, sondern auch Musik von dessen Vater, vom als Flüchtling im Iran geborenen armenischen Komponisten Loris Tjeknavorian, bei dessen Violinkonzert der Schweizer Geiger Sebastian Bohren als Solist zu erleben sein wird. Daneben stehen Werke von Benjamin Britten, Edvard Grieg, Samuel Barber und des polnischen Pianisten Wojciech Kilar auf dem "Zurück in die Zukunft" überschriebenen Programm.

Wieder bringt das WKO tolle Solisten mit

Das zweite Ulmer Konzert - in der Adventszeit, am 15. Dezember - rückt Blockflöten ins Zentrum; das zeitliche Spektrum der aufgeführten Werke reicht vom Barock bis in die absolute Gegenwart, bis zur 1957 in Taschkent geborenen usbekisch-australischen Komponistin Elena Kats-Chernin. Jenes Konzert wird Ruben Gazarian leiten, der Vorgänger von WKO-Chefkomponist Case Scaglione war. Als Solisten präsentiert das WKO Andrea Ritter und Daniel Koschitzki. Zum dritten Konzert wird Antje Weithaas nach Ulm kommen - gleichzeitig als Dirigentin und als Solistin des Konzerts, bei dem Werke von Igor Strawinsky, Peter Tschaikowsky und Joseph Haydn auf dem Programm stehen.

Am 23. März steht die Trompete und mit ihr die junge Solistin Selina Ott im Zentrum, Martin Stadtfeld wird als Playing Conductor gleichzeitig die Leitung des Konzerts und die Solopartien dreier von ihm arrangierter Werke von Georg Friedrich Händel und Carl Philipp Emanuel Bach übernehmen. Zu hören sein wird aber auch ein Werk des Hindemith-Schülers Harald Genzmer für Trompete und Klavier. Am 20. April 2023 sollen "Stücke der Nacht" von Antonín Dvořák, Carl Maria von Weber, Krzysztof Penderecki und Josef Suk - dirigiert von Case Scaglione - den Konzertreigen beschließen.

Info: Der Abo-Service des Württembergischen Kammerorchesters ist über die Telefonnummern 07131/2710951 oder 0152/22805482 oder per E-Mail unter ticketing@wko-heilbronn.de zu erreichen. Tickets gibt es in Ulm auch bei den bekannten Vorverkaufsstellen.