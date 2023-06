Das Publikum bejubelt "Sister Act" auf der Wilhelmsburg

Plus Das Theater Ulm bringt mit großem Ensemble das Musical "Sister Act" auf die Bühne. Wir haben uns beim Publikum umgehört.

Kaum erscheint leuchtend die Friedenstaube samt Ölzweig als Zeichen auf der Wand der Wilhelmsburg, beginnt der Jubel: Benjamin Künzels "Sister Act"-Inszenierung wird sofort bejubelt. Schon während der knapp drei Stunden des Musical-Abends gab es immer wieder Szenenapplaus und Gelächter – das Publikum, das den Autokennzeichen der Parkplatz suchenden Fahrzeuge zufolge bis aus Wangen und vom Bodensee kommt – taucht ein in einen göttlichen Spaß nicht ohne Botschaft, der sogar den verstorbenen Papst Paul VI. swingen lässt.

Lisa Schanz ist etwas überrascht, nicht die bei der Premiere gefeierte Siyou Isabelle Ngnoubamdjum, sondern die Zweitbesetzung Vanessa Weiskopf auf der Bühne zu erleben, ist aber sonst rundum beeindruckt. "Ich finde es so gut! Vor allem die ironischen Spitzen, das macht Spaß. Es ist anders, als ich erwartet hatte, aber es ist eine ungeheuer tolle Inszenierung." Vor allem der von Patrick Stanke gespielte und gesungene Polizist, der eigentlich selbst immer Opfer war, geht ihr ans Herz, sagt die frühere Ulmer Stadträtin, die sich immer für eine kulturelle Nutzung der Wilhelmsburg eingesetzt hat.