Ulm

vor 31 Min.

Das Publikum singt mit und lacht: Musikalische Reise nach Temeswar

Plus Gleich nach dem Programmauftakt in der Kulturhauptstadt Temeswar unternimmt ein Konzert im DZM in Ulm eine musikalische Reise – voller Humor und Lebensfreude.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Schon am Tag nach der Eröffnung der Feierlichkeiten zum Kulturhauptstadt-Jahr für die rumänische Stadt Temeswar (Timișoara) lud Südosteuropa-Kulturreferentin Swantje Volkmann im Donauschwäbischen Zentralmuseum ein, sich mit den Klängen der Stadt und den vielfältigen musikalischen Einflüssen des kulturellen Zentrums des Banats, auch ein "Klein-Wien" genannt, zu beschäftigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen