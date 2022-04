Ulm

vor 18 Min.

Das Risiko lohnt sich: Publikum feiert Benefiz-Tanzgala

Plus Das Theater Ulm geht beim Planen ein Risiko ein, ein Choreograf bricht ein jahrhundertelanges No-Go. Das Publikum ist begeistert und darf sich auf mehr freuen.

Von Dagmar Hub

In einer Zeit, in der Corona noch immer die Regie führt, ist es ein Wagnis, zu planen, Tanzcompagnien oder Mitglieder von solchen aus ganz Süddeutschland (plus dem österreichischen Linz) in einer großen Benefiz-Tanzgala zusammenzubringen. Das Theater Ulm ging für die 25. Benefizveranstaltung dieses Risiko ein – und wurde belohnt. Nur eine einzige Compagnie – die aus Stuttgart – sagte kurzfristig ab.

