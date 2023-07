Neues Schokohaus in Ulm hat jetzt eröffnet: Das steht auf der Speisekarte

Monatelang sahen Passanten in der Hafengasse 14 in Ulm nur abgeklebte Schaufenster. Jetzt gibt's hier Süßes.

Aus seiner zeitweisen Heimat Italien kennt Ledjo Petriti, solche Läden: Cafés, die sich Süßem verschrieben haben, aber auch sämtliche Angebote einer mediterranen Bar haben: von Espresso über Aperitifs wie Aperol oder Hugo bis hin zu kleinen Snacks.

"Wir dachten, so etwas fehlt in Ulm noch", sagt der albanisch stämmige Petriti, der das Schokohaus zusammen mit zwei Geschäftspartnern betreibt. Der Grund, warum Monate vergingen, bis das Schokohaus nach der ersten Plakatierung eröffnete, liege in einem langen Ringen um Genehmigungen. Die Nutzungsänderung einer Zulassung als Einzelhandelsfläche in Gastronomie sei nicht einfach.

Schokohaus in Ulm mit Crêpes, Waffeln und Eis

Wo Schokohaus draufsteht, ist mehr als pure Schokolade drin: Die Karte bietet massig andere süße Sünden. Crêpes, Waffeln Bubble-Waffeln, Waffeln am Stiel in allerlei Varianten mit Bezeigungen wie "Chocolate Bomb" sind die Basis. Aber auch Puffs genannte gefüllte Blätterteigrollen sowie Frozen Yoghurt und Eis.

Auch die Kaffeegetränke gibt es in kalten Varianten, sodass das Schokohaus auch im heißen Hochsommer passende Produkte anbieten könne. Eher was für kältere Tage dürften die klassischen Schokoprodukte sein: hausgemachte Trüffel und Schokoriegel. Und das alles kombiniert, mit dem Angebot einer klassischen Café-Bar aus dem Mittelmeerraum. (heo)

