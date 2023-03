Das Schwarze Loch auf dem Ulmer Münsterplatz ist zurück

Das Albert Einstein Discovery Center feiert den 144. Geburtstag des Physikers mit einer 3D-Installation auf dem Ulmer Münsterplatz.

Das Schwarze Loch kehrt zurück: Am Dienstag, 14. März, ist es wieder so weit: Albert Einstein hat Geburtstag. Stolze 144 Jahre alt wäre der berühmteste Sohn Ulms 2023 geworden. Wie schon im vergangenen Jahr begeht der Verein hinter dem geplanten Albert Einstein Discovery Center diesen Anlass mit einer Aktion auf dem Münsterplatz.

Einstein in 3D auf dem Ulmer Münsterplatz

In Form einer 15 mal fünf Meter großen Installation entsteht hier eine beeindruckende optische Illusion, die Einstein beinahe greifbar werden lässt. Der Clou: Aus dem richtigen Winkel betrachtet, erscheint es so, als würde der Physiker sich dreidimensional aus einem Schwarzen Loch erheben. „Im Discovery Center sollen die Theorien Einsteins auch bezüglich ihres Einflusses auf die heutige Wissenschaft und Technik erläutert werden. Ein Schwarzes Loch ist hierfür das ideale Beispiel, denn dessen Existenz hat die Allgemeine Relativitätstheorie vorhergesagt“, so die Vereinsvorsitzende Dr. Nancy Hecker-Denschlag. Die Installation kann am Dienstag, 14. März, von 12 bis 14 Uhr besichtigt und für kreative Fotos genutzt werden.

Begleitet wird die Aktion am 14. März von Vertretern des Vereins., die für Fragen zur Installation und dem geplanten Erlebniszentrum zur Verfügung stehen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Aktion kurzfristig. (AZ)