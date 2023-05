Ulm

Das soll der "Künstliche Intelligenz Campus" in Ulm bieten

Die Uni Ulm will an KI forschen. Den Förderbescheid hält Ulms OB Gunter Czisch jetzt in den Händen. Nun ist klarer, was mit den drei Millionen Euro passieren soll.

Die Landesförderung von drei Millionen Euro für ein "Künstlicher Intelligenzcampus Ulm (KICU)“ soll insbesondere zur Errichtung eines Gebäudes im Bereich der Wissenschaftsstadt nahe der Universität Ulm als "Nukleus" für zusätzliche Wertschöpfung im Bereich KI beitragen. Dieses Gebäude soll laut Mitteilung des Landes eine passende Infrastruktur für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen, nationale und internationale Fachkräfte sowie Dienstleistungen und Rahmenbedingungen für Unternehmen aus der Region bieten. Ein breit gefächertes Angebot soll die Wirtschaft und zugleich interessierte Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich KI informieren. Ein Campus für KI im Science Park in Ulm Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen Zugang zu Expertinnen und Experten erhalten, die bei der Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen beratend zur Seite stehen. Der Transfer von Aktivitäten der Forschung und Entwicklung der bestehenden Partner in der Wissenschaftsstadt Ulm und der Region in neue Geschäftsmodelle der Unternehmen werde damit maßgeblich gefördert. Mit dem Ziel eines langfristigen Betriebs des "KICU“ geht eine weitere dauerhafte Stärkung des KI-Ökosystems in Baden-Württemberg einher. Künstliche Intelligenz brauche in der Region eine Adresse. Dabei dient dieser Campus gleichermaßen als Anlaufstelle und als Netzwerkknoten. Dazu OB Gunter Czisch: "Das KICU ergänzt als fehlender und wichtiger Baustein das bestehende System aus Grundlagenforschung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen." Ziel sei ein dauerhafter Betrieb, um so Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine langfristige Perspektive für ihre KI-Aktivitäten im Science Park Ulm zu ermöglichen. KI ist eine Zukunftstechnologie, die nahezu jede Branche und jedes Unternehmen betrifft und vielfältige Chancen für neue und verbesserte Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle eröffnet. Viele Unternehmen setzen KI noch nicht ein: Unzureichendes Know-how ist häufig ein Grund dafür – genau hier setzt das "KICU“ an. (AZ)

