Ulmer Stadthaus wird zum "KlangHaus": Das ist das Festivalprogramm

Plus Eine Uraufführung und auch darüber hinaus viel Aktuelles und Experimentelles ist heuer im "KlangHaus" geboten. Wo es Tickets gibt.

Von Franziska Wolfinger

Im Ulmer Stadthaus ertönt wieder "Neue Musik". Kommendes Wochenende findet das Festival "KlangHaus" statt. Aktuell, experimentell, farbenreich, vieltönend und manchmal noch völlig unerhört - das wollen die Veranstalter des Festivals heuer dem Publikum an drei Tagen bieten und "die Ohren zum Staunen bringen".

KlangHaus dieses Jahr mit einer Uraufführung

Seit 1996 gibt es die Reihe, 2020 wurde sich von "neue musik im stadthaus" in "KlangHaus" umbenannt. Die künstlerische Leitung liegt seit Beginn in den Händen von Jürgen Grözinger, der für dieses Jahr einige besondere Künstlerinnen und Künstler eingeladen hat. Das Festival beginnt am Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, mit einem Gespräch zwischen dem künstlerischen Leiter und der jungen irischen Komponistin Áine Mallon, Jahrgang 1994. Ihr Werk "Songs from revered scorned women" wird im zweiten Teil des Abends uraufgeführt. Solistin ist die als außerordentlich wandlungsfähig geltende australische Mezzosopranistin Jessica Aszodi.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

