Das Tanzcafé im Roxy wird fortgesetzt

Im Januar fand im Ulmer Roxy das Tanzcafé statt, bei dem Menschen miteinander tanzen und einander austauschen konnten. Es wurde gut besucht, und deshalb wird es in die zweite Runde gehen.

Ende Januar fand im Ulmer Roxy das erste Tanzcafé statt. Auf die Idee kamen Geflüchtete aus der Ukraine, die gern in zwangloser Atmosphäre zusammenkommen, tanzen und auch neue Kontakte knüpfen wollten. Sie hatten das Bedürfnis, ihre Kultur auszuleben und zu teilen, und damit waren sie nicht allein. Mehrere Hundert Menschen haben am Tanzcafé-Nachmittag teilgenommen, es steht also fest: Der Wunsch nach kulturellem Austausch ist groß.

Aufgrund der positiven Resonanz wird die Veranstaltung am 12. März erneut stattfinden. Einen Nachmittag lang wird es Tanzworkshops, Musik, Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, sich zu bewegen und Kontakte zu knüpfen, geben. Für gute Musik wird dj.benjammin sorgen, der bereits bei der Silvesterparty im Roxy aufgelegt hat. Der Eintritt ist frei, und, neben der Gelegenheit zum Tanzen, sind auch Spiel- und Bastelangebote für Kinder verfügbar. (AZ)