Ulm

vor 33 Min.

Das Tanzlabor im Roxy lockt Tanzpromis nach Ulm

Plus Mit dem Tanzlabor hat sich das Ulmer Roxy einen guten Ruf in der Szene erarbeitet. Im Programm für die kommenden Monate stehen auch prominente Namen. Das ist geplant.

Von Franziska Wolfinger

Mit viel Engagement und einigem Geld, das über diverse Fördertöpfe in das Vorhaben floss, erobert sich das Roxy einen Platz in der internationalen Tanzszene. Während der Corona-Zeit ging das Tanzlabor mit Choreograf Pablo Sansalvador als künstlerischem Leiter an den Start. Probenräume und Bühnen wurden den tänzerischen Anforderungen entsprechend erneuert und neue Formate geschaffen. Nun lockt das Roxy auch international bekannte Choreografinnen und Choreografen nach Ulm.

Eine getanzte Variante von "Pinocchio"

Manche kommen sogar mehrmals, etwa die Italienerin Sofia Nappi, die im Herbst 2021 erstmals für eine Residenz ans Roxy kam. Seither ging es mit ihrer Karriere steil bergauf, Nappi ist gefragt und international unterwegs. Diesen Herbst fand sie dennoch den Weg zurück nach Ulm, wo sie in einer weiteren Residenz an ihrem neuen Stück "Pupo" – Nappis getanzte Variante der bekannten Pinocchio-Geschichte – arbeitete. Premiere feiert "Pupo" in Köln, direkt danach ist es dann im Roxy zu sehen. Tickets für die Aufführung am 17. Januar 2024 sind im Vorverkauf erhältlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

