Mehrere Corona-Fälle: Theater Ulm stoppt Spielbetrieb im Musiktheater

Das Theater Ulm berichtet von mehreren Corona-Fällen im Haus. Der Krankheitsverlauf sei bei den Betroffenen bisher moderat. Spieltermine fallen aber aus.

Die Pandemie trifft den Spielbetrieb am Theater Ulm. Zum ersten Mal meldet das Stadttheater mehrere Corona-Infektionen in der Sparte des Musiktheaters. Das hat auch Konsequenzen für den aktuellen Spielplan: "Um weitere Streuungen zu verhindern, setzt das Theater ab sofort vorsorglich den Spiel- und Probenbetrieb in der Musiktheatersparte bis einschließlich 27. Februar aus", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Opern-Vorstellungen am Theater Ulm fallen wegen Corona aus

Dieser Ausfall betrifft die beiden Vorstellungen von Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" am 23. und 27. Februar, aber auch "Le nozze di Figaro" am 25. Februar und das Musical "The Addams Family" am 26. Februar. Die Vorstellungen der Schauspiel- und Tanztheatersparte seien nicht davon betroffen, erklärt das Theater.

Intendant Kay Metzger betont in einer Stellungnahme, dass er diese "Vollbremsung" bedauere, aber der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe "höchste Priorität". Bisher scheinen die Infektionen der betroffenen Ensemblemitglieder, laut der Mitteilung, sehr moderat zu verlaufen. "Wir wünschen allen gute Besserung und rechnen bei unserem Publikum mit großem Verständnis für die aktuellen Maßnahmen", erklärt Metzger.

Das Theater Ulm kündigt Ersatzvorstellungen für "Ariadne auf Naxos" an

Das Theater kündigt Ersatzvorstellungen für die betroffenen Inszenierungen an, die Termine werden gesondert bekanntgegeben. Um sich über eine mögliche Erstattung oder den Umtausch von gekauften und vorbestellten Tickets zu informieren, können sich Besucherinnen und Besucher an die Theaterkasse wenden. (AZ, mit veli)

