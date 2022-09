Wie das Theater Ulm sein Publikum zurückerobern will

Die Herausforderungen für die Theaterschaffenden werden nicht kleiner. Doch Intendant Kay Metzger und Bürgermeisterin Iris Mann versprühen auch Optimismus.

Mit ernsten Worten, aber gleichzeitig optimistisch, wurden die Ensemblemitglieder, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Theater Ulm bei ihrer Rückkehr aus der Sommerpause begrüßt. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind noch immer spürbar, gleichzeitig machen neue Krisen auch den Kulturschaffenden das Leben schwer. Intendant, Verwaltungsleiterin und Kulturbürgermeisterin geben ein gemeinsames Ziel aus: das Publikum zurückgewinnen.

Theater in Ulm: Von einer Krise in die nächste

"In der Tat wird uns der Kampf um das Publikum - um es einmal so dramatisch zu formulieren - in den nächsten Jahren beschäftigen", sagt Intendant Kay Metzger in seiner Begrüßungsansprache zu Beginn der neuen Spielzeit. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer auch bei gelockerten Coronaregeln nicht so zahlreich in das Theater zurückgekehrt waren, wie sich die Verantwortlichen das wohl erhofft hatten, sorgen Inflation und die enorm gestiegenen Energiepreise nun zusätzlich dafür, dass die Menschen zögerlicher dabei sind, ihr Geld für Theaterkarten auszugeben. Ein weiterer Faktor, der laut Metzger die Gesellschaft belaste: der Klimawandel, der uns nun eingeholt habe. Dazu komme, dass antidemokratische Stimmen auch in Deutschland wieder lauter werden.

"All diese Dinge können den sozialen Frieden gefährden", meinte Metzger. Das Theater könne in solchen Zeiten aber ein Anker sein für die aufgewühlte Gesellschaft. Dazu ergänzte der Intendant: "Wenn der Saal auch nur halb voll ist, diejenigen, die da sind, sind genau diejenigen, die das wollen." Er schwor das Ensemble darauf ein, nicht halbherzig, sondern weiterhin mit vollem Herzen dabei zu sein und das Publikum in jeder Vorstellung aufs Neue zu überzeugen.

Kulturbürgermeisterin Iris Mann, die im Wesentlichen dieselben Herausforderungen für die kommende Spielzeit nannte wie Kay Metzger, übte sich im Mut machen. Die Künstlerinnen und Künstler sollen nicht zu sehr über der Frage brüten, warum manche Vorstellungen schlechter besucht sind. Mann: "Ich glaube nicht, dass das immer mit der Qualität zusammenhängt." Momentan seien es einfach viel mehr Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, ins Theater zu gehen oder nicht. "Lassen Sie sich nicht entmutigen und zeigen Sie dem Publikum, warum Theater relevant ist."

Nicht immer ist die Qualität der Aufführung entscheidend

Metzger warf zudem einen kleinen Blick zurück und stellte fest, dass das Theater in der vergangenen Spielzeit ganz gut mit den vielfältigen Problemen zurechtkam. "Es war aller Ehren wert, wie wir die Spielzeit im vergangenen Jahr zu Ende gebracht haben", sagte er. Eine Maßnahme, die dazu beigetragen habe, war das engmaschige Coronatest-Monitoring, das es auch weiterhin geben soll.

Im Zuge des Kriegs in der Ukraine, der Sorgen um eine ausreichende Gasversorgung und des politisch verordneten Zwangs zum Energiesparen wird es wohl auch Konsequenzen für das Theater Ulm geben. Wie warm oder kühl es ab Herbst im Ulmer Theater sein wird, sei aber noch unklar. Verwaltungsleiterin Angela Weißhardt erklärte, dass es diesbezüglich stadtweite Absprachen gebe und noch keine finale Entscheidung getroffen wurde.

Darüber hinaus wurden in allen Sparten zahlreiche neue Gesichter am Theater begrüßt, wie der neue Kapellmeister Panagiotis Papadopoulos, der auf Levente Török folgt. Etwas Abschiedsstimmung schwingt auch jetzt zum Saisonbeginn mit, denn für Reiner Feistel, Direktor des Tanztheaters, und Jasper Brandis, Schauspieldirektor, wird dies die jeweils letzte Spielzeit am Theater Ulm.

Termine: Für das Publikum beginnt die neue Spielzeit am Theater Ulm mit einem Sonderkonzert der Philharmoniker. Unter dem Titel "Become Ocean" sind sie am Mittwoch, 7. September, ab 20 Uhr im Ulmer Münster zu hören. Die erste Premiere der Saison im großen Haus ist für Freitag, 16. September, angesetzt. Gespielt wird "Der zerbrochene Krug".