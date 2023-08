Ulm

Das Ulmer Kunstkaufhaus öffnet im Hafenbad seine Pforten

Plus In Ulm steht ab dem 8. August eine große Auswahl an Kunstwerken zum Verkauf. Unter den Künstlern finden sich sowohl bekannte Namen als auch Volkshochschüler.

Von Dagmar Hub

Gibt es eigentlich gebrauchte Kunst? Oder kann Kunst nicht "gebraucht" sein? Bei Haushaltsauflösungen fällt neben noch intaktem Hausrat auch Kunst an. Die ist – wie viele Haushaltsgegenstände auch – zu schade zum Wegwerfen, und so bringen Angehörige ihre Objekte immer wieder in das "Haus der Dinge" in der Söflinger Straße. Viele dieser Werke sind nun im Kunstkaufhaus erhältlich, das für mehrere Wochen im Hafenbad seine Türen öffnet.

Ein Großteil der Kunstwerke stammt aus Nachlässen und einer Haushaltsauflösung

Es ist nicht so, dass im Siegle-Haus in der Weststadt nicht auch einmal ein Bild gekauft würde, sagt der Ulmer Grünen-Stadtrat Markus Kienle. Aber die meisten Menschen, die im Haus der Dinge an der Söflinger Straße einkaufen, suchen etwas anderes als Kunst. Das Projekt Siegle wird von Ehrenamtlichen betrieben, hier gibt es gut erhaltenes Gebrauchtes, und die Einnahmen kommen der AG West in Ulm zugute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

