Das Ulmer Münster gibt es jetzt auch aus Lebkuchen

Nach Denkmälern wie dem Tadsch Mahal oder dem Kölner Dom hat sich der Österreicher Thomas Schneebauer jetzt die Lebkuchen-Variante des Ulmer Münsters vorgenommen.

Alle Jahre wieder: Was vor über drei Jahrzehnten mit einem Nachbau von Schloss Cumberland begann, führte Thomas Schneebauer nun nach Ulm. Zumindest virtuell. Nach Lebkuchenkunstwerken wie dem Tadsch Mahal oder Kathedrale von Santiago de Compostella war dieses Jahr der höchste Kirchturm der Welt an der Reihe.

Der Österreicher Thomas Schneebauer hat zwei große Leidenschaften: das Konditorhandwerk (hier mit dem Ulmer Münster aus Lebkuchen) und den Bau von Instrumenten. Foto: Sammlung Schneebauer

Thomas Schneebauer, der in der kleinen Gemeinde Gschwandt in Oberösterreich wohnt, kennt sich aus mit filigranen Konstruktionen. Wenn der Österreicher nicht gerade Kunstwerke aus Lebkuchen backt, dann baut er Instrumente: Harfen und Klangböden.

Drei Ulmer Münster aus den Händen von Thomas Schneebauer sind fertig. Foto: Oliver Helmstädter

In Ulm wird keines der köstlichen Kunstwerke stehen: Eines wurde bereits in die Abtei Mariastern-Gwiggen zu Zisterzienserinnen im vorarlbergischen Hohenweiler geliefert, eines steht in Traunstein am Chiemsee, bei einem guten Freund Schneebauers, und die Nummer drei ist in Gmunden in einem Schaufenster des Stadttheaters zu finden. Schneebauer mache das aus Spaß an der Freude, "finanzielle Vorteile für mich", wie der Endsechziger betont, gibt es freilich nicht.

Das Ulmer Münster von Schneebauer kann auch leuchten

Auch beleuchtet geben die Ulmer Münster aus Lebkuchen eine gute Figur ab. Foto: Sammlung Schneebauer

Für Schneebauer seien die Umsetzung der Größenverhältnisse des Ulmer Münsters durchaus eine Herausforderung gewesen, mit der sich auch die Erbauer des Originals auseinandersetzen mussten. "Ich musste aufpassen, dass nicht alles unter der Last des Turmes zusammenbricht." Zumal Schneebauer ohne nicht essbare Hilfsstützen – etwa aus Holz – arbeitet. "Da die Gotik sehr luftig gebaut ist, wiegt es nicht viel", sagt der Mann mit dem Rauschebart. Nur drei Kilo bringt dieses Ulmer Münster auf die Waage.

Etwa einen halben Meter sind seine Ulmer Münster aus Lebkuchen hoch. Zehn Tage "reine Lebkuchenarbeit" hat der Österreicher in das Münster gesteckt. Doch bereits im Sommer habe er begonnen, sich mit dem Ulmer Münster zu beschäftigen. Google-Maps habe sehr bei der Planung geholfen.

Alles köstlich: "Sie können oben anbeißen und sich bis zum Portal durchessen." Nur die Lichterketten seien nicht verzehrbar. Was das nächste Jahr gebaut wird, stehe noch nicht fest. "Ich kokettiere mit einem Loire-Schloss Frankreich, Notre-Dame oder einer Burg in Österreich.