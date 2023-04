Das Ulmer Münster und andere Gebäude leuchten bald wieder

Am 1. Mai gehen die Lichter am Ulmer Münster wieder an. Wie die Stadt Ulm ihren Energieverbrauch um 20 Prozent gesenkt hat und was sie weiterhin tut.

Auch wenn die Fassaden von Münster, Rathaus und Kienlesbergbrücke ab 1. Mai wieder allabendlich beleuchtet werden: Die Stadt Ulm kündigt in einer Mitteilung an, auch in Zukunft Energie sparen zu wollen. 800.000 Euro wurden in den vergangenen Monaten eingespart.

"Nicht nur im Hinblick auf die Sicherung der Energieversorgung im nächsten Winter, sondern auch als Beitrag zum Klimaschutz bleiben wir bei dem Ziel, weiterhin Energie einzusparen", sagt Bürgermeister Martin Bendel. Er leitet den Stab "Gasmangellage", in dem die verantwortlichen städtischen Abteilungen und Gesellschaften (Fernwärme Ulm, Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm) die erforderlichen Maßnahmen beraten und koordinieren.

Ulm wollte den Energieverbrauch um 20 Prozent senken

Seit Herbst vergangenen Jahres hat die Stadt Ulm umfangreiche Maßnahmen umgesetzt, um ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Dazu zählten und zählen eine maximale Bürotemperatur von 19 Grad, ausgeschaltete Heizungen in den Fluren sowie gesenkte Temperaturen in Kultureinrichtungen, Sporthallen und Schwimmbädern. Das anvisierte Ziel: den Verbrauch um rund 20 Prozent zu senken.

Die Zahlen zeigen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Von Oktober 2022 bis März dieses Jahres verbrauchten die städtischen Gebäude im Durchschnitt absolut: 23 Prozent weniger (witterungsbereinigt 17 Prozent) weniger Gas als im entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Bei der Fernwärme lag der Verbrauch im Durchschnitt um absolut 22 Prozent niedriger (witterungsbereinigt 15 Prozent) niedriger. Durch diesen geringeren Verbrauch ergaben sich insgesamt Einsparungen in Höhe von 800.000 Euro.

Das Ulmer Münster leuchtet ab 1. Mai wieder

Im Heizungsbereich ließ sich deutlich mehr einsparen als beim Strom, wo sich nur wenige Prozentpunkte Unterschied zeigen. Zu diesem Feld gehört die Beleuchtung öffentlicher Wahrzeichen, die für mehrere Monate deutschlandweit untersagt war. Nachdem die entsprechende Verordnung am 15. April ausgelaufen ist, werden Münster und Co. ab Mai wieder von Einbruch der Dämmerung bis 23 bzw. 24 Uhr erstrahlen. Außerdem gehen die Brunnen wieder in Betrieb.

Doch auch wenn jetzt der Sommer vor der Tür steht, dürfte die Lage am Energiemarkt angespannt bleiben. Deshalb behält die Stadt ihre übrigen Maßnahmen vorerst bei. Dazu zählen auch die reduzierten Raumtemperaturen in den städtischen Gebäuden und Sporthallen, welche beim sommerlichen Besuch weniger ins Gewicht fallen dürfte. Darüber hinaus plant die Stadt Ulm mittel- bis langfristig, zusätzliche städtischer Liegenschaften ans Fernwärmenetz anzuschließen, was sich deutlich auf den städtischen Gasverbrauch auswirken wird. Im Gespräch ist beispielsweise das Ulmer Messegelände. (AZ)