Ulm

vor 17 Min.

Beste Livemusikstätten Deutschlands: Ulmer Roxy erhält Applaus-Award 2022

Plus Das Roxy wird als eine der besten Livespielstätten ausgezeichnet. Damit werden auch Bemühungen honoriert, Menschen während des Lockdowns etwas zu bieten.

Von Ronald Hinzpeter

Wie klingt Glück? Vermutlich so: "Wir sind glückselig und sehr, sehr stolz. Das bedeutet uns sehr, sehr viel." Diese Worte sprach am Donnerstag Christian Grupp, Geschäftsführer des Ulmer Roxy. Zusammen mit einer kleinen Delegation aus Ulm war er gerade auf der Rückreise von Erfurt, als ihn der Anruf unserer Redaktion erreichte. Dort hatte das Team am Vorabend einen bedeutenden Kulturpreis entgegengenommen. Das Roxy wurde von Kulturstaatssekretärin Claudia Roth (Grüne) als eine der besten Livemusikstätten Deutschlands mit dem Applaus-Award 2022 ausgezeichnet. Und das hatte viel damit zu tun, wie clever die Ulmer Kulturinstitution mit dem Lockdown im vergangenen Jahr umgegangen ist.

