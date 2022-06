Das Ulmer Zelt empfängt Saga mit offenen Armen

Die kanadischen Prog-Rock-Altmeister liefern zum Start ihrer Tournee im Ulmer Zelt einen hervorragenden Auftritt ab - und werden dafür zu Recht gefeiert.

So schön kann Heimkommen sein: Gut zwei Jahre lang haben Saga nicht mehr in Deutschland gespielt, nun haben sie ihre Post-Pandemie-Tournee im Ulmer Zelt gestartet - und werden mit ganz weit offenen Armen empfangen. Sänger Michael Sadler kriegt sich gar nicht mehr ein vor Begeisterung, und das Publikum am Ende auch nicht mehr.

Ist auch kein wunder, dass sich die Kanadier freuen, wieder in Deutschland zu sein, denn dort warten die treuesten der treuen Fans. Hier werden sie deutlich mehr geliebt als in ihrer Heimat. Die hat der Welt bis dato zwei äußerst langlebige Prog-Rock-Bands beschert, Saga und Rush. Doch einen solchen weltweiten Kultstatus wie Rush, die nach dem Tod ihres Schlagzeugers Neil Peart Anfang 2020 als Band ebenfalls das Zeitliche segneten, konnten Saga in dieser Intensität nie erreichen. Sie blieben über die Jahre auch nie so stabil wie ihre Landsleute, die als unzertrennlicher Dreimaster durch die stürmischen Wellen des Musikgeschäfts pflügten.

Der Kern von Sega besteht aus einem Trio

Auch bei Saga besteht der Kern aus drei Leuten und gelegentlich wechselnden Mitmusikern, eben Sänger Michael Sadler, Keyboarder Jim Gilmour und Gitarrist Ian Crichton, die sich auf der Bühne blind verstehen. Überhaupt spielt diese Band fantastisch zusammen, leistet sich auch in den kompliziertesten Läufen und Breaks - davon gibt es reichlich - keinen Aussetzer. Live klingt diese im Studio so oft glatt polierte und kühle Band ungleich wärmer und lebendiger. Das liegt zum Einen am emotionalen Kraftzentrum Michael Sadler, der mit seinem grauen Bart und der Glatze mittlerweile aussieht wie der Alte vom Berge und dessen Deutsch auf sympathische Weise holpert und alles andere als anbiedernd auswendig gelernt klingt. Und zum Anderen natürlich an Ian Crichton. Er war schon immer gut, doch jetzt spielt er mit den Allerbesten in einer Liga. Nur: In den ungezählten Listen mit den angeblich besten Gitarristen der Rock-Geschichte kommt er nicht vor. Schade, denn er hat einen eigenen Ton, seine rasanten, abgedämpften Läufe prägen den Sound der Band entscheidend. Vielleicht fehlt ihm einfach das Rampensau-Gen. Der kann und will halt nur spielen, das allerdings höchst beeindruckend.

Saga liefern eine gut abgestimmte Song-Mischung

Das freut die Fans im vollen Zelt. Die bekommen eine gut abgestimmte Song-Mischung, die sich zum größten Teil aus den glorreichen Jahren Ende der Siebziger bis zur Mitte der 80er Jahre speist. Nach einer knappen Dreiviertelstunde darf mit "On The Loose" zum ersten Mal so richtig gefeiert werden. Und da kommt ja noch mehr mit "Humble Stance", "Climbing The Ladder", "You're Not Alone" oder "Don't Be Late (Chapter 2)". Die Zugabe? Natürlich "Wind Him Up", gefolgt von "The Flyer", mit dem die Band den Abflug macht - zu recht gehörig beklatscht und bejubelt. Die paar tontechnischen Schwierigkeiten zwischendrin - geschenkt. Unter dem Strich bleibt ein Saga-hafter Auftritt, das kann man nicht anders sagen, beziehungsweise schreiben.





