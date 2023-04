Das Ulmer Zelt meistert viele Herausforderungen

Plus Das offiziell vorgestellt Programm präsentiert sich – trotz aller Unwägbarkeiten – wieder bunt und abwechslungsreich. Respekt gebührt den Ehrenamtlichen.

Der März 2020 gleicht einer Zäsur für den Kulturbetrieb. Der große Lockdown ist jetzt mehr als drei Jahre her, Normalität ist seither nicht eingekehrt. Das Ulmer Zelt stemmt dieses Jahr schon seine zweite Spielzeit seit Beginn der Pandemie.

Während das zögerlich zurückkehrende Publikum im vergangenen Jahr eine der größten Unsicherheiten darstellte, erschweren heuer die durch den Ukrainekrieg verursachte Energiekrise und Inflation die Planungen. Während viele Kultureinrichtungen die Pandemie mit viel Einsatzbereitschaft und Herzblut überstanden hatten, wird nun beim Blick auf den Kulturbetrieb deutlich: Auf lange Sicht geht doch manchem die Puste – oder häufig vielmehr die finanziellen Mittel – aus.