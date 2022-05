Das Ulmer Zelt startet bei strahlendem Sonnenschein

Die 34. Spielzeit des Festivals in der Friedrichsau geht nach zwei Jahren Pause in eine neue Runde.

Das Ulmer Zelt lebt von vielen Attraktionen. An erster Stelle steht freilich das Kulturprogramm, das am Mittwochabend mit dem Zelt-Veteran Pippo Pollina und seinem Palermo Acoustic Quintet nach zwei Jahren Corona-Pause in die 34. Spielzeit ging. Bereits Stunden vorher, füllte sich der zweite Anziehungspunkt: der, so sind sich viele Besucher und Besucherinnen einig, vielleicht schönste Biergarten der Region. Neben den Klassikern der Zelt-Gastronomie - Flammkuchen, Crêpes, Schnitzel, Pommes und Asiatisches - gibt es dieses Jahr auch als Premiere Spezialitäten aus Äthiopien zu verkosten.