Ulm

12:30 Uhr

Das Ulmer Zelt verliebt sich in Lily Dahabs Stimme

Lokal Lily Dahab und ihre Band bezaubern das Ulmer Zelt mit sommerlichen Klängen aus Südamerika. Manche Lieder klingen, als seien sie nur für sie geschrieben worden.

Von Florian L. Arnold

Das Line-up für dieses Konzert von Lily Dahab ist schon bemerkenswert. Denn neben der Vokalkünstlerin sitzt am Piano Ehemann Bene Aperdannier, der als Komponist und Arrangeur für zahlreiche Songs sorgt. Der Gitarrist, der selbst die flottesten Flamencoparts mit federleichten Fingern landesecht umzusetzen versteht, ist der Deutsche Jo Gehlmann. Topo Gioia an den Drums hat polnische und argentinische Wurzeln, Bassist Camilo Villa Robles brasilianische Ahnen und Lily Dahab bezeichnet sich als Melange aus arabischen, italienischen und argentinischen Genen. Jetzt lebt sie in Berlin, wo sie und Bene Aperdannier immer neue Projekte ins Leben bringen, tagesaktuell etwa eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern.

