Das Uniklinikum baut an der Zukunft der Gesundheitsversorgung

Plus Das Uniklinikum Ulm treibt seine Zentralisierungspläne voran. Nicht nur die Patienten sollen profitieren, verspricht Vorstandschef Udo X. Kaisers.

Von Florian Lang

In der Debatte um darbende Krankenhäuser werden die Hilferufe immer dramatischer und die politische Debatte immer schärfer. Viele Kliniken schreiben tiefrote Zahlen, manchen droht noch vor der angedachten Krankenhausreform die Insolvenz. Darüber, dass das derzeitige Gesundheitssystem wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, herrscht große Einigkeit. Darüber, wie das neue aussehen soll, eher weniger. Geht es nach dem Universitätsklinikum Ulm, sind zumindest in der Region die richtigen Weichen bereits gestellt – und die erlauben einen Ausblick, wie die Gesundheitsvorsorge der Zukunft aussieht.

Das drohende Krankenhaussterben macht den Menschen große Sorgen

Dass sich vor allem Menschen in ländlichen Gebieten angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage vieler Krankenhäuser Sorgen um die Gesundheitsversorgung machen, ist für Professor Dr. Udo X. Kaisers vollkommen verständlich. "Es geht hier um eine existentielle Frage. Wenn das örtliche Krankenhaus schließt, ist das etwas anderes, als wenn ein Autohändler zumacht", sagt der Leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Ulm. Die Realität sei jedoch auch, dass man die stationäre Gesundheitsvorsorge in ihrer jetzigen Form nicht aufrechterhalten könne. Finanziell und vor allem personell sei es unmöglich, dass jede Spezialisierung in jedem Krankenhaus in jedem Ort verfügbar bleibe, insbesondere nicht in der nötigen Qualität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

