Das Vocal-Ensemble Hochwang feiert 50. Geburtstag

Plus Mit einem Jubiläumskonzert, eingebettet in die Wiblinger Bachtage, liefert der Chor zum festlichen Anlass musikalische Leckerbissen.

Das Vocal-Ensemble Hochwang ist in der Region für seine anspruchsvollen Konzerte von hoher musikalischer Qualität bekannt. Der offizielle Sitz des Vereins ist die Thalfinger Adresse der Historikerin Sabine Presuhn, die seit 1997 im Ensemble singt. Geleitet wird es von der Ulmer Mathematikerin und ausgebildeten Chorleiterin Verena Schwarz. Im Namen des Ensembles, das jetzt sein 50-jähriges Bestehen feiert, steht aber das zu Ichenhausen gehörende Dorf Hochwang. Weshalb, das erklärt Sabine Presuhn.

In Hochwang lebte Paul Obermayer, der im Herbst 2011 verstorbene Gründer des Vokalensembles, und in Hochwang fand am 19. September 1976 auch der erste Auftritt des Chores statt – zur Altarweihe in der Hochwanger Kirche, erinnert sich Georg Herz, Gründungsmitglied und heute noch aktiver Sänger. Ganz klein waren die Anfänge – geprobt wurde im Augsburger Wohnzimmer von Herz, in den ersten Jahrzehnten hatte das Ensemble seinen Schwerpunkt im Raum Günzburg, wo dementsprechend auch die Proben stattfanden. Um das Jahr 2009 verlagerte sich dieser Schwerpunkt in den Raum Ulm und Neu-Ulm, Proben finden seitdem in Söflingen statt. Im Ensemble singen auch Männer und Frauen aus Weißenhorn, Elchingen, Pfuhl und Senden. Nach dem Tod Paul Obermayers übernahm die Ulmerin Verena Schwarz den Chor; das war auch Obermayers Wunsch gewesen. Verena Schwarz hatte beim früheren Münsterkantor Friedrich Fröschle eine Ausbildung zur Chorleiterin absolviert und die Prüfung mit Bestnoten bestanden.

