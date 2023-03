Das WKO überrascht auch das eingefleischte Publikum

Plus Aus Altem schöpfen und Neues schaffen: Das ist das Credo des Dirigenten Martin Stadtfeld. Mit seiner Interpretation von Bach und Händel begeistert er die Zuhörer.

Einige Überraschungen gab es beim vierten Konzert der Saison des württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) im Kornhaus: Das Ensemble spielte unter Leitung von Martin Stadtfeld den ganzen Abend über im Stehen, da der 43-Jährige das Orchester vom Flügel aus dirigierte. Bach und Händel so dynamisch und neuzeitlich arrangiert war eine außergewöhnliche Erfahrung.

Händel und Genzmer im Vergleich

Martin Stadtfelds Credo ist es, aus Altem zu schöpfen, um Neues zu schaffen, um Alter Musik eine neue Deutung zu geben. Tatsächlich neu ist diese Intention nicht – schon Bach selbst arbeitete eigene Werke und solche anderer Komponisten ständig um. In dieser erneuernden Tradition steht Martin Stadtfeld, der im ersten Teil des "Exquisites Doppel" überschriebenen Abends zwei Komponisten gegenüberstellte, die einander eigentlich doch sehr fremd sind: Georg Friedrich Händels g-Moll-Konzert aus dem Jahr 1736 ist ursprünglich für Orgel und Orchester geschrieben. Martin Stadtfeld präsentierte es – mit eingefügter Passacaglia – fürs Klavier arrangiert, gefolgt von einem Konzert für Trompete, Klavier und Streicher, das aus dem letzten Jahr des 20. Jahrhunderts stammt, das aber ein wirkliches Alterswerk des Komponisten Harald Genzmer ist. Genzmer komponierte das 21-minütige Konzert mit 90 Jahren. Seine "keltischen Impressionen" vollendete der experimentierfreudige Komponist, den Adolf Hitler einst in die Gottbegnadetenliste aufgenommen hatte, 98-jährig erst kurz vor seinem Tod im Jahr 2007.

Bravorufe für junge Trompetensolistin

Im zweiten Teil des Konzertabends hatte Martin Stadtfeld das Programm kurzfristig ergänzt um ein weiteres Bach-Konzert, das er in direkten Kontrast zur h-Moll-Sinfonie des Bach-Sohns Carl Philipp Emmanuel stellte. Zuvor hatte die schwung- und glanzvolle Bearbeitung der Sinfonia aus der Bach-Kantate "Wir danken dir, Gott, wir danken dir" das Publikum überrascht. Am Ende stand eine wahrlich königliche Geburtstagsode: Georg Friedrich Händels "Eternal Source of Light Divine", komponiert als Huldigung zum 48. Geburtstag der britischen Königin Anne im Jahr 1713.

Die junge österreichische Trompetensolistin Selina Ott brillierte in den barocken Werken Bachs und Händels so, wie sie in der Gegenwartskomposition Genzmers brilliert hatte. Das honorierte das Publikum mit Bravorufen und Zugabewünschen – die Selina Ott mit einer "Funiculì, Funiculà"-Bearbeitung und einem Abendlied erfüllte.