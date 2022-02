Ulm

06:30 Uhr

Dass es eine Pest-Stadtführung in Ulm gibt, liegt an Corona

Plus An einem Tag starben 124 Menschen: Eine Stadtführung zeigt, wie Ulm unter der Pest litt. Es geht auch um Medizin, Judenfeindlichkeit und das Ende der Epidemie.

Von Dagmar Hub

Zwei gespenstische Gestalten mit schwarzen, rabenschnäbeligen Gesichtsmasken kommen aus einem Eingang der Sebastianskapelle in der Ulmer Hahnengasse. Der Eingang liegt neben einer gotischen Lichtnische. Es ist ein Moment wie aus einem düsteren Historienfilm. Eine Passantin lacht: "Da braucht man keine Maske, wenn man sowas aufhat", sagt sie. Trotzdem haben Jörg Zenkers und Susanne Freitags aufgesetzte Pestarzt-Masken einen Bezug zu Corona: Beide Gästeführer bieten regelmäßig eine Erlebnisführung "Die Pest in Ulm" an, und dass es die gibt, hat viel mit der Corona-Pandemie zu tun. In der Hahnengasse, die früher nach dem Pest-Heiligen Sebastian hieß, lebte Stadtarzt Johannes Scultetus, den Jörg Zenker bei der Führung verkörpert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

