Debatte um Ballermann-Hit "Layla": "Schrott in Ulm nicht erwünscht"

In Ulm ist der Ballermann-Hit "Layla" nicht verboten. "In unserer Stadt ist kein Platz für menschenverachtenden Sexismus!", fordern Vertreterinnen des Frauenforums.

Würzburg und Düsseldorf haben den Ballermann-Hit bereits verboten. In Ulm darf er unter anderem am heutigen Schwörmontag und auch schon die Tage bei den unzähligen Partys am Schwörwochenende gespielt werden. Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) hält ein Verbot für nicht notwendig und nicht umsetzbar. "Ich wüsste nicht, weshalb wir intervenieren sollten. Da fallen mir sehr viele Songs ein, die dann auf den Prüfstand kommen sollten", ist seine Meinung. Dem Ulmer Frauenbund gefallen gewisse Äußerungen des Stadtoberhaupts überhaupt nicht. Sie sind "enttäuscht" und äußern nun in einem offenen Brief an den OB ihren "Unmut". Derartiger "Schrott" - gemeint ist wohl der Song von DJ Robin und Schürze - sei in Ulm nicht erwünscht.

Unterschrieben ist der Brief von den Sprecherinnen des Ulmer Frauenforums: Gülay Kul, Ditte Endriß, Samira Nakhaeizadeh, Sevim Öztürk und Gudrun Schmid. Sie hätten sich am vergangenen Freitag getroffen und unter anderem über Czischs Aussagen zu diesem Thema unterhalten. Die Frauen des Ulmer Frauenforums seien enttäuscht über die Gleichgültigkeit ihres Stadtoberhaupts, heißt es. Völliges Unverständnis rufe bei ihnen seine Aussage hervor, dass er kein Verständnis für so eine Diskussion habe.

Sexismus-Debatte um "Layla": In Ulm wird immer wieder über Prostitution informiert

Die Damen des Frauenforums erklären: Ihnen gehe es nicht darum, den moralischen Zeigefinger zu heben, sondern um klare gesellschaftliche Grenzen aufzuzeigen. "Wir haben den Standpunkt, dass über sexistische Texte, die Frauen beleidigen, diskutiert werden muss", stellen sie in ihrem Brief klar und erinnern daran, dass in Ulm schon seit Längerem ein runder Tisch zum Thema "Menschenhandel/Prostitution" stattfindet. Im Herbst 2021 sei sogar die internationale Fachkonferenz "Wege aus Menschenhandel und sexueller Ausbeutung im Donauraum" in Ulm abgehalten worden. Und auf dem diesjährigen Donaufest (wir berichteten) habe es zahlreiche Veranstaltungen dazu gegeben.

Das Frauenforum führt weiter auf: Im Gemeinderat sei vor ein paar Tagen das Konzept für "Chancengleichheit und Vielfalt" von allen demokratischen Parteien am Ratstisch einstimmig beschlossen worden. Zudem gebe es ein aktives Bündnis gegen Zwangsprostitution und ein aktives Frauenforum. Auch der Bürgermeister von Ulm habe sich 2021 mit einem Appell an die Politik klar für die Einführung des "Nordischen Modells" positioniert.

Und auch wenn Czisch beziehungsweise die Stadt keine Handhabe habe, dieses "hochgradig sexistische Lied" auf Ulmer Festivitäten zu verbieten, so wäre es nach Ansicht des Frauenforums "sehr wünschenswert", wenn wichtige Personen des öffentlichen Lebens in dieser Debatte eine klare Haltung und Stellung beziehen würden. "Von Ihnen erwarteten wir, dass Sie, wenn Sie das Lied nicht verbieten können, wenigstens eine Empfehlung für die kommenden Festlichkeiten ausgesprochen hätten", heißt es.

Auch Czischs Aussage "Kunstfreiheit ist einfach Kunstfreiheit" würden sie in diesem Zusammenhang nicht unwidersprochen stehen lassen, wenn die Kunstfreiheit dazu führe, Menschenrechte infrage zu stellen. "Nein, wir können dieses schlechte Lied nicht verbieten. Aber wir können etwas dafür tun, dass Schrott in Ulm nicht erwünscht ist." Die Vertreterinnen des Frauenforums hoffen nun, dass sie bei ähnlichen Vorkommnissen von Gunter Czisch als Oberbürgermeister Aussagen hören, die 50 Prozent der Stadtbevölkerung betreffen, nicht beleidigt werden.

Ihren Brief schließen sie ab mit appellierenden Worten: "In unserer Stadt ist kein Platz für menschenverachtenden Sexismus! Wir alle wollen Frieden und Respekt und das setzt den respektvollen Umgang miteinander voraus. Auf Herabwürdigungen von Frauen können Übergriffe und Gewalt folgen. Auch wenn wir etwas nicht verbieten können, können wir Frauen und Männer, alle Menschen in Ulm, Vorbild sein." (AZ/krom)