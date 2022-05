Dem SSV Ulm machen die steigenden Energiekosten zu schaffen

Plus Der Verein schafft die Voraussetzungen für höhere Mitgliedsbeiträge. Doch ob der SSV Ulm auf die "besondere Situation" mit Extrabeiträgen reagiert, ist unklar.

33 stimmberechtigte Vereinsangehörige des SSV Ulm 1846 hatten am Samstagvormittag den Weg zur Mitgliederversammlung ins Donaustadion gefunden. Solche Versammlungen sind auch beim Großverein mit über 10.000 Mitgliedern generell mäßig besucht, aber 33 dürfte Minusrekord gewesen sein.