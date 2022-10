Ulm

vor 32 Min.

Demo gegen "Albträume aus Beton" in der Ulmer Innenstadt

Brotreform Protest gegen "Betonwut" von Baubürgermeister Tim von Winning: Eine Kletteraktion in der Ulmer Innenstadt sorgte am verkaufsoffenen Sonntag für Aufsehen.

Artikel anhören Shape

Das Thema des rodungsbedrohten Eichenwald am Ulmer Universitätsklinikum wurde am verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt zum Thema.