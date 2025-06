Demo in Ulm erinnert an den Krieg in Gaza

Rund 200 Teilnehmer zählte die Ulmer Polizei bei einer friedlichen Demonstration am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt. Die Teilnehmenden forderten, die palästinensische Bevölkerung nicht zu vergessen. Gegen 18 Uhr hatten sich die Teilnehmer auf dem Münsterplatz versammelt, an einem Infostand konnten Kufiyat, also Palästinensertücher, erworben werden. Von Ordnern und mehreren Polizisten begleitet, bewegte sich der Demonstrationszug durch mehrere Straßen innerhalb des Altstadtrings.

Demonstranten fordern: Menschenrechte und Freiheit für Palästinenser

Über Megafone wurde die Achtung der Menschenrechte und Freiheit für die palästinensische Bevölkerung eingefordert, auf Plakaten wurde die Einladung zum Staatsbesuch in Deutschland von Bundeskanzler Merz an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kritisiert. Zweimal versuchten Passanten die Demonstration durch provozierende Zwischenrufe zu stören, was von den begleitenden Polizisten schnell beendet wurde. Zurück auf dem Münsterplatz löste sich die Kundgebung rund zwei Stunden nach Beginn wieder auf.